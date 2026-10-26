La Bolsa brasileña se hunde más de un 15% tras la inesperada victoria de Lula en las elecciones presidenciales

El presidente de Brasil y candidato de izquierdas a un nuevo mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, ejerciendo su derecho al sufragio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre. - Jin Haoyuan / Xinhua News / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Bolsa de Valores de São Paulo se ha desplomado este lunes más de un 15% tras la inesperada victoria en segunda vuelta del candidato izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con el 51,79% de los votos frente al 48,21% cosechado por el ultraconservador Flávio Bolsonaro.

El índice Bovespa (B3) cayó en los primeros compases de la sesión hasta el entorno de los 170.000 puntos desde los 205.083 enteros en los que cerró el pasado viernes. En concreto, cotizaba sobre las 16.35 hora peninsular española en los 173.888 puntos, un 15,21% menos.

"Tras la primera vuelta, celebrada a principios de octubre, los mercados habían descontado en gran medida una victoria de Bolsonaro; esto sugiere una corrección significativa en los activos brasileños y una mayor volatilidad, dado que persisten las dudas en torno a la política fiscal", ha explicado la analista de renta fija de Julius Baer, Eirini Tsekeridou.

En concreto, los inversores estarían anticipando que la agenda legislativa de Lula se vea obstaculizada por la fragmentación del Congreso y su tendencia mayoritariamente de centroderecha, lo que dificultaría cualquier posible reforma estructural.

De su lado, el gestor de carteras y analista de Vontobel Thierry Larosa ha calificado la reedición del mandato de Lula como "una sorpresa en sí misma" dado que las encuestas estaban muy ajustadas y Bolsonaro ya había ganado en la primera ronda.

"Creemos que el Gobierno de Lula no tendrá más remedio que emprender también medidas de consolidación fiscal. Sin embargo, la mayoría de los inversores dudan de que sean suficientes para volver a encarrilar la sostenibilidad de la deuda", ha abundado.

En especial, Larose ha augurado un "reajuste significativo" de los rendimientos de los bonos del Estado, el real y brasileño y de la curva DI, acrónimo de 'Depósitos Interfinanceiros' y uno de los principales tipos de interés para la deuda brasileña.

AFECTACIÓN EN ESPAÑA

El triunfo del mandatario de izquierdas ha impactado en la Bolsa española después de que Telefónica hundiese su cotización sobre las diez de la mañana en un 7,23%, hasta los 3,17 euros, y Banco Santander en un 4,6%, hasta los 10,98 euros.

Estas acciones se han visto afectadas por los comicios debido a la exposición de sus negocios en la región, ya que la 'teleco' española opera en Brasil con la marca Vivo y Santander tiene allí su principal filial fuera de Europa. De hecho, es el quinto mayor banco comercial del país por volumen de activos.