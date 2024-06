Buenaventura pide para la CNMV la misma autonomía de la que goza el Banco de España

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha pedido este viernes que el organismo que presidente goce del mismo tipo de autonomía que tiene el Banco de España.

Durante su intervención en el seminario que está celebrando esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Buenaventura ha pedido "reforzar la autonomía de gestión de la CNMV y que no quede tan lejana" de la que tiene el Banco de España.

"No tiene sentido que dos supervisores financieros (...) tengan condiciones económicas y de gestión organizacional tan dispares", ha subrayado durante su intervención el presidente del organismo supervisor, recordando las condiciones salariales "muy dispares" entre CNMV y Banco de España.

Buenaventura ha recordado que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a España que es "urgente" dotar a la CNMV de "autonomía real" en la selección de personal. "Sin un cambio en esta materia, las capacidades de la CNMV de realizar correctamente su papel se ponen en riesgo", ha alertado.

En todo caso, Buenaventura ha destacado como "prioritario" seguir reforzando el esquema de supervisión nacional y ha puesto en valor que durante este año se esté realizando un "reforzamiento de los recursos humanos" de la CNMV, que espera contratar a unas 80 personas.

EQUILIBRIO ENTRE COTIZADAS Y NO COTIZADAS.

La intervención de Buenaventura se ha centrado en cómo reforzar los mercados de valores europeos y ha pedido que exista una paridad entre la información que deben publicar valores cotizados y empresas no cotizadas en todo lo que no sea información a los accionistas.

"No puede haber un peaje por el hecho de cotizar en Bolsa", ha reclamado Buenaventura, pidiendo también "ajustes" en el armazón regulatorio para eliminar requisitos innecesarios, así como una eliminación de la "asimetría fiscal" entre financiarse por deuda o con recursos propios (equity).

Pero la principal medida que ha abordado el presidente del organismo regulador es el establecimiento de un plan de promoción de la inversión minorista a corto plazo. Como parte de este plan, deberían establecerse "incentivos fiscales" para que los ciudadanos inviertan en acciones, bonos, fondos de inversión o planes de pensiones.

Buenaventura ha destacado que existen tres grandes falsedades en relación con el mercado de valores estadounidense frente al europeo: que haya una regulación más laxa en Estados Unidos respecto a obligaciones de las cotizadas, que la negociación en Europa esté más fragmentada o que la fragmentación nacional de los mercados de valores sea porque no existe un supervisor único.

Por otro lado, igual que ha pedido acercar la CNMV al Banco de España, también ha pedido acercar la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) al Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo.

En este sentido, ha pedido reforzar las competencias de la ESMA y que tenga poderes ejecutivos para procurar la "convergencia activa" de los supervisores nacionales.

En lo que se refiere a la dimensión social de la actividad de la CNMV, Buenaventura ha recordado que entre las prioridades del organismo está combatir el fraude, y ha subrayado que se producen intentos de fraude "casi a diario".

Pese a ello, ha recordado que en la amplía mayoría de los casos que han acabado llegando a juicio, la CNMV había advertido meses o años sobre esas entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión antes de que estallase la estafa. Pero dado que esos avisos no son suficientes, ha considerado necesario "dar un paso más" para que se involucren notarios, registradores, medios de comunicación o buscadores de Internet.

"Merece la pena seguir dedicando esfuerzos a esta materia porque si no conseguimos mejorar la confianza de los inversores, el resto de medidas no va a funcionar y no vamos a conseguir más participantes en el mercado de valores, cosa que necesitamos como agua de mayo en la Unión Europea", ha apostillado.