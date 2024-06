Cesica convoca movilizaciones en Unicaja para reclamar el cobro de los incentivos de 2023

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Cesica ha convocado una concentración de delegados sindicales de Unicaja ante la sede del banco en Málaga como medida de protesta para que la entidad adopte mejoras del clima laboral y se comprometa a pagar el 100% de los incentivos de 2023, según ha informado en un comunicado.

Las concentraciones serán el 13 de junio a las 12.00 horas. Cesica ha invitado al resto de sindicatos a que se unan a las movilizaciones, aunque por el momento ninguno las ha secundado.

El sindicato critica que los avances propuestos por el banco "son extremadamente lentos e insuficientes", al tiempo que ha subrayado que "el descontento de las personas trabajadoras es muy grande".

A principios del mes pasado, los sindicatos y el banco llegaron a algunos acuerdos en materia laboral para mejorar la situación de la plantilla, aunque todavía quedó pendiente de solucionar la cuestión del pago de incentivos.

Tras el encuentro, los representantes de los trabajadores criticaron que todavía no habían sido recibidos por el nuevo consejero delegado, así como que no se les ha facilitado información sobre los motivos que justifiquen que los trabajadores no hayan cobrado la totalidad de los incentivos a los que tienen derecho.

La movilización convocada por Cesica para la semana que viene también demanda la no compensación ni absorción de las mejoras salariales del convenio colectivo sectorial, que los incentivos para 2024 sean transparentes y que mejoren las medidas de conciliación.