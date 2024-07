La compañía agrónoma Widhoc cierra una ronda por casi dos millones de euros

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía murciana Widhoc, dedicada a la integración de tecnologías sostenibles en la agricultura, ha cerrado este jueves su primera ronda de financiación por casi dos millones de euros en una operación liderada por la firma Bongerma.

La entidad ha concretado en un comunicado que de la asociación con Bongerma, sociedad encabezada por Juan y Alvaro Vercher Fons (cuya familia vendió Bollo International Fruit por 400 millones de euros al fondo Freeman Capital), esperan obtener sinergias que conduzcan a la expansión internacional de la empresa.

Asimismo, la 'startup', cuyo objeto en concreto de negocio se basa en la gestión eficiente del agua y la optimización de los recursos naturales en los cultivos, ha alcanzado tras la operación una valoración de 45 millones de euros.

El menciondo Juan Vercher ha comentado sobre la apuesta inversora de su firma que "no solo refleja" su compromiso con el avance tecnológico en el sector agrícola, sino también su "confianza en el potencial de Widhoc para liderar este cambio".

De su lado, el equipo de Widhoc, con figuras como el consejero delegado, Ignacio Delgado, ha puesto el foco en los programas de la empresa '4eGrowth all in one' (monitoriza el campo) y 'D-Wide' (pensado para maximizar la producción), así como en sus boyas inteligentes para la gestión de embalses y pantanos y sistemas para el monitoreo remoto de plagas.

"Nuestra misión siempre ha sido llevar la tecnología de vanguardia al campo, apoyando la sostenibilidad y mejorando los rendimientos agrícolas de manera responsable", ha argumentado Delgado con motivo de los recursos recibidos.