De Cos pide analizar la capacidad de absorción de pérdidas de los 'CoCos' en momentos de tensión bancaria

El gobernador del Banco de España y actual presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés), Pablo Hernández de Cos, ha puesto en duda la capacidad de los bonos AT1 ('CoCos') para absorber las pérdidas de los bancos que se encuentran en una difícil situación financiera o que vienen registrando 'números rojos' a lo largo de varios trimestres consecutivos.

Durante su intervención en el 'Eurofi Financial Forum', celebrado este jueves en Santiago de Compostela, Hernández de Cos ha apuntado que se debe hacer una reflexión sobre este asunto, pero también sobre

las ventas urgentes a gran escala y 'ad hoc' por parte de algunos bancos en problemas para cubrir las retiradas simultáneas de capital.

"El hecho de que un banco en dificultades continuara realizando costosas emisiones y pagando cantidades sustanciales de intereses discrecionales sobre estos instrumentos (junto con pagos de dividendos por acciones ordinarias) plantea interrogantes sobre la capacidad de dichos instrumentos para absorber pérdidas", ha sostenido.

Así, ante una posible crisis financiera como la vivida el pasado mes de marzo, el gobernador ha invitado a hacer un análisis más "holístico" sobre el papel de los diferentes instrumentos de capital regulatorio y su funcionamiento en tiempos de crisis.

En esta línea, de cara a evitar un escenario similar, las autoridades de supervisión también podrían revisar si la orientación y los procesos brindados a los equipos de supervisión individuales incentivan "adecuadamente" la voluntad de actuar temprano, acompañada de una claridad del proceso sobre cómo hacerlo.

Para el gobernador, es motivo de "profunda preocupación" ver que, en 2023, la alta dirección de algunos bancos no cumplió con sus responsabilidades más elementales de supervisar y cuestionar la estrategia y la tolerancia al riesgo de un banco. "Es evidente que se necesita más para apuntalar esas responsabilidades", ha sentenciado.

A su vez, ha recalcado que no se puede saltar directamente a las discusiones sobre las implicaciones regulatorias y de supervisión de los acontecimientos recientes. Esta opción sería similar a perdonar a los bancos por no cumplir con sus responsabilidades principales y también a los accionistas por no ejercer la debida diligencia.

La agitación bancaria del pasado marzo puso de relieve la importancia de una supervisión sólida y eficaz en diversas dimensiones, en lo que el presidente del Comité de Basilea cree que existe un acuerdo "casi universal".

"Me complace observar que existe un amplio acuerdo para priorizar el trabajo adicional para fortalecer la eficacia de la supervisión, incluida la identificación de cuestiones que podrían merecer orientación adicional a nivel global", ha afirmado.

Entre estos puntos débiles a abordar se encuentran las prácticas de gestión de riesgos y los acuerdos de gobernanza de los bancos, que se sitúan como "la primera y más importante" fuente de resiliencia financiera y operativa.

Esta tarea debería ser ejercida por la dirección de los bancos y, en ningún caso, estas funciones deberían subcontratarse a supervisores, tal y como ha defendido Hernández de Cos.

Otro de los asuntos principales es cómo el diseño de marcos de proporcionalidad puede impedir una supervisión eficaz al reducir los estándares, aumentar la complejidad y promover un enfoque de supervisión menos asertivo.

Asimismo, el imperativo regulatorio para el Comité de Basilea en esta etapa es implementar todos los aspectos del marco de Basilea III de manera completa, consistente y tan pronto como sea posible.