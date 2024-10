Mapfre seguirá subiendo las primas de los seguros de autos para equilibrar el negocio

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha indicado que tiene previsto seguir subiendo las primas de los seguros de automóviles para tratar de enderezar el negocio, después de haber informado este martes de que el ratio combinado en este ramo se situó en el 104,2% en el conjunto de los nueve primeros meses de 2024.

"Todavía tenemos margen de mejora, sobre todo en el negocio de automóviles de Iberia y EMEA, regiones en las que las medidas implantadas para la vuelta a la rentabilidad todavía no se reflejan suficientemente en los resultados", ha indicado el director financiero de Mapfre, Fernando Mata, en una rueda de prensa.

Asimismo, se ha mostrado optimista por la marcha del negocio. "Se ha visto alguna mejora importante en el tercer trimestre respecto al ratio combinado (...) pero tenemos que ir siguiendo adaptando poco a poco las tarifas al perfil de riesgo", ha subrayado.

De su lado, el director financiero adjunto, José Luis Jiménez, ha indicado que la aseguradora sigue "mejorando la rentabilidad" del ramo de autos en aquellos mercados donde todavía no están en los objetivos previstos.

"Este proceso de adaptación de tarifas seguirá surtiendo efecto trimestre a trimestre, si bien en unos mercados es más rápido que en otros por sus características inherentes", ha detallado Jiménez.

VERTI ALEMANIA.

Por otro lado, ambos ejecutivos también han dedicado tiempo a abordar la situación de Verti en Alemania. En las cuentas de este trimestre han provisionado 90 millones por el negocio de autos de esta filial.

El negocio de seguros de autos en el país "está viviendo un escenario de pérdidas relevantes por la alta inflación", ha detallado Mata, algo que también está afectando a Mapfre.

"Nuestra operación digital en este país no opera en otros ramos de No Vida ni tiene canales alternativos que permitirían mitigar las pérdidas de automóviles. No obstante, tenemos confianza plena en las capacidades de la operación de Verti, pero la prudencia nos lleva a registrar este deterioro", ha explicado el ejecutivo.

En todo caso, Mapfre llevará a cabo una ampliación de capital por valor de 30 millones de euros para esta filial antes de final de año para invertir en las plataformas digitales.