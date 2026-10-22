Meta se desploma un 7% en Bolsa tras presentar resultados y ser objeto de una multa de 22.300 millones

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MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Meta, compañía propietaria de Facebook, Whatsapp e Instagram, se ha hundido hasta un 7% en la apertura de la Bolsa de Nueva York después de presentar resultados trimestrales y ser sancionada con 25.000 millones de dólares (22.278 millones de euros) por el estado de Nuevo México (EEUU) tras el escándalo de Cambridge Analytica.

Las acciones de Meta llegaban a tocar los 648,26 dólares desde los 697,52 dólares en los que cerraron la jornada anterior, lo que supone una caída ligeramente por encima del 7%. Poco después, las títulos de la firma se recuperaban y cotizaban alrededor de los 655 dólares con un desplome del 5,5%.

La tecnológica presentó resultados del tercer trimestre después del cierre del mercado de este miércoles en los que registró un beneficio neto de 9.860 millones de dólares (8.803 millones de euros), un incremento del 264% respecto al mismo periodo de hace un año.

Los ingresos de Meta sumaron 64.601 millones de dólares (57.671 millones de euros), un 26% más que hace doce meses; mientras que el beneficio operativo alcanzó los 12.988 millones de dólares (11.594 millones de euros), un 36% menos.

Igualmente, los costes totales aumentaron un 68% entre julio y septiembre y, en concreto, los gastos en investigación y desarrollo avanzaron un 32%, achacados a las fuertes inversiones en inteligencia artificial. De esta manera, Meta ha revisado al alza sus previsiones para el gasto de capital hasta un rango de 135.000 a 145.000 millones de dólares (de 120.000 a 130.000 millones de euros).

"De cara al futuro, si bien no ofrecemos una previsión de ingresos para todo el año 2027, los beneficios que nuestras inversiones en IA están aportando al negocio principal, combinados con las oportunidades emergentes derivadas de los avances en los modelos y los lanzamientos de productos, nos posicionan para mantener un sólido crecimiento general de los ingresos a lo largo de 2027", ha afirmado la directora financiera de Meta, Susan Li.

A su vez, los costes han contabilizado un cargo por valor de 9.890 millones de dólares (8.827 millones de euros) como parte del acuerdo del pago de 18.000 millones de dólares (16.066 millones de euros) al que llegó con un grupo de fiscales para acabar con el proceso judicial en el que estaba envuelta Meta por por el diseño adictivo de las redes sociales.

A esto se suma la nueva sanción conocida apenas horas antes de hacerse públicas las cuentas trimestrales por la que la firma tendrá que pagar 25.000 millones de dólares (22.278 millones de euros) por un caso sobre protección de datos abierto tras el escándalo de Cambridge Analytica, que salpicó a la empresa hace casi una década.

El magistrado Francis Mathew ha considerado probado que Meta violó la ley neomexicana de protección de datos más de 43 millones de veces, lo que conlleva, en principio, una penalización de 5.000 dólares (4.456 millones de euros) por transgresión.

Los inversores han castigado a la empresa en el mercado bursátil ante las dudas sobre sus elevadas inversiones en IA, mientras todavía no registra grandes beneficios al respecto; al tiempo que los reveses judiciales de Meta lastran su crecimiento.