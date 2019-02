Norniella afirma que la CNMV consideró "suficiente" la información del folleto de salida a Bolsa

Publicado 19/02/2019 11:43:34 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Bankia y exsecretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Norniella, ha defendido que si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el folleto de salida a Bolsa de la entidad fue porque consideró que la información que incluía era "suficiente", por lo que él se considera "humildemente incapaz" de corregir al supervisor.

Así lo ha indicado Norniella en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y que continúa este lunes con el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal ha cuestionado la "parca" provisión de información que se incluyó en el folleto de salida a Bolsa, a lo que Norniella ha respondido que, a pesar de que toda la información que pueda facilitarse en dicho documento es positiva para los inversores, la CNMV lo aprobó y tanto el Banco de España como las entidades colocadoras le dieron el visto bueno, por lo que consideraron que la información que se proporcionaba era suficiente.

"Si fue autorizado, revisado y comprobado por el regulador correspondiente, que es la máxima autoridad sobre la salida a Bolsa, entenderá que me considero humildemente incapaz de corregir lo que pueda decir la CNMV si lo consideró suficiente. Si era o o no suficiente, no tengo capacidad para determinarlo, pero sí tengo la seguridad como consejero de que ese folleto fue aprobado por la CNMV y valorado por el Banco de España, los bancos colocadores y una serie de instituciones que son las que tienen que dar garantía al consejo", ha apostillado Norniella.

En esta línea, ha asegurado que los datos que se integraron en el folleto fueron supervisados por numerosos organismos y direcciones, y que el documento fue elaborado por profesionales dedicados a la redacción de folletos que habrían consultado las cuentas a departamentos, asesores y auditoras.

Además, Norniella ha defendido que el folleto fue aprobado por la CNMV siguiendo no solo la legislación española, sino los reglamentos europeos, por lo que los requerimientos fueron superiores a los de un folleto normal, debido a que Bankia se había constituido hace menos de tres años. Así, el exconsejero conoció el folleto cuando ya había sido redactado y quedó "contento" al comprobar que la CNMV "estaba exigiendo mucho más de lo que se exigía en un folleto normal".

De esta manera, el supervisor pidió un 40% de inversiones institucionales, las cuentas de las cajas de los últimos tres años, las de BFA, las del primer trimestre de Bankia y la elaboración de unas cuentas proforma que debían someterse a una auditoría especial.

El fiscal ha cuestionado que el folleto no explicaba deterioros de los que la entidad tenía conocimiento, a lo que Norniella ha respondido que el deterioro de un banco se ve en su ROE (Return on Equity), que mide la rentabilidad del capital y que iba en línea con el del resto de la banca, empresas y el deterioro de la economía en general.

"¿Quién podía conocer que el consumo privado se iba a dividir por cuatro? El folleto dice que pueden ocurrir cosas que son difíciles de valorar", ha explicado.