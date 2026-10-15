Santander amortiza anticipadamente dos emisiones de cédulas por importe de 4.590 millones de euros

Archivo - Fachada de una sucursal del Banco Santander - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de proceder el próximo 19 de octubre a la amortización y cancelación total anticipada de dos emisiones de cédulas de internacionalización que vencían en octubre de 2027, cuyo importe conjunto asciende a 4.590 millones de euros.

En concreto, la entidad amortizará anticipadamente una emisión de cédulas por un importe total de 1.200 millones de euros, compuesta por 12.000 cédulas de 100.000 euros de valor nominal cada una, así como otra emisión por valor de 3.800 millones de dólares (unos 3.390 millones de euros), integrada por 19.000 cédulas de 200.000 dólares cada una (178.338 euros).

Santander ha explicado que la operación se llevará a cabo el próximo 19 de octubre, coincidiendo con la próxima fecha de pago de cupón prevista.