Economía/Bolsa.- El Comité del Ibex se reúne hoy para estudiar su composición, pero los expertos no prevén cambios

Actualizado 10/12/2008 8:51:39 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex 35 mantendrá hoy su cuarta reunión anual para estudiar la composición del selectivo, aunque los expertos consultados por Europa Press no prevén que se produzcan cambios, ya que no hay ningún valor que cumplan todos los requisitos necesarios para entrar a cotizar en el selectivo.

A pesar de que el Comité ha realizado diversos cambios a lo largo del año, los analistas aseguran que podría esperar a la primera de las reuniones de 2009, que el CAT celebrará en marzo, para realizar nuevos movimientos.

Natalia Aguirre, analista de Renta 4, asegura que si la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural sale adelante, el Comité podría plantearse la exclusión de la eléctrica, como ha hecho en anteriores operaciones, caso de Arcelor o Metrovacesa. En este caso, la experta apunta a que Zardoya Otis o Ebro Puleva podrían sustituir a este valor.

Hasta entonces, Aguirre considera que el CAT no llevará a cabo ningún cambio, ya que aunque hay valores como Prisa o Cepsa que podrían ingresar en el Ibex por volumen de negocio, no figuran en la quinielas de los expertos porque no cuentan con el requisito de ponderación y 'free float' necesario en cada caso.

En esta misma línea se expresaron Ignacio Cantos, de Atlas Capital, y Celine Giffard, analista de Selftrade, quienes subrayan que el CAT dejará el selectivo con los 35 valores que actualmente lo componen, ya que no hay ningún otro valor que cumpla todos los requisitos necesarios para entrar en el selectivo.

El CAT se reúne cuatro veces al año para valorar la composición del selectivo, en marzo, junio, septiembre y diciembre. En la primera de sus reuniones, el Comité de expertos aprobó la sustitución de Colonial por Técnicas Reunidas, y en junio la de Sogecable por Colonial. En septiembre, por el contrario, mantuvo el índice intacto y todo apunta a que tomará esta misma decisión hoy.