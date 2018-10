Economía.- La CE propondrá la semana que viene una norma para aumentar la competencia en sector de las auditoras

Actualizado 25/11/2011 14:45:11 CET

El Ejecutivo comunitario negocia descafeinar los planes del comisario Barnier

BRUSELAS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea aprobará la semana que viene, probablemente el jueves, una propuesta legislativa para reforzar la independencia de las empresas de auditoría y potenciar la competencia en el sector, actualmente dominado por las 'Big Four' (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers).

Bruselas sostiene que la crisis financiera ha puesto de relieve errores y conflictos de interés en el sector que pretende corregir con estas propuestas.

Sin embargo, todavía no hay acuerdo sobre la norma dentro del Ejecutivo comunitario y prosiguen las negociaciones entre los distintos departamentos, según han informado fuentes europeas. Algunas de las ideas más intervencionistas del comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier, podrían quedar fuera de la legislación, como ya ocurrió con la norma para controlar a las agencias de 'rating'.

En particular, todo apunta a que la Comisión descartará imponer la auditoría conjunta, es decir, que sean al menos dos las auditoras que revisen las cuentas de una empresa, una de las cuales no debe formar parte de las 'Big four', tal y como había planteado Barnier. Algunos Estados miembros que ya han probado este sistema cuestionan su eficacia y consideran que con la rotación de auditoras se lograría el mismo resultado.

El Ejecutivo comunitario se plantea también exigir la rotación regular entre compañías de auditoría para una misma empresa o incluso solicitar la aprobación del supervisor a la hora de elegir auditora, por ejemplo para los grandes bancos sistémicos.

También se está negociando prohibir que las auditoras puedan ofrecer otros servicios, como los de consultoría, para evitar precisamente conflictos de interés.

Barnier también quiere conceder un pasaporte europeo a las auditoras que ahora operan exclusivamente a nivel nacional, como ya se ha hecho con los fondos de inversión, para favorecer la emergencia en el sector de nuevos actores de talla europea.

El comisario de Servicios Financieros ha subrayado que el mercado está "hiperconcentrado" y que las 'Big four' auditan a 99 de las 100 empresas que forman el índice FTSE de la Bolsa de Londres. "Ello podría plantear un riesgo en caso de quiebra de un actor", ha alertado Barnier.