Álvarez defiende la necesidad de prorrogar los ERTE para una recuperación económica "plena"

PALENCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha alertado este martes de que en septiembre va a ser necesario prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que el país pueda tener una recuperación económica "plena", por ser los únicos instrumentos con los que se cuenta para mantener la economía en un estado de "letargo".

"La situación que vivimos en relación a la pandemia es negativa", ha aseverado en Palencia a preguntas de los periodistas en relación a la Covid-19, tras recordar que "no hay elección entre economía y pandemia". "Si la pandemia se extiende la economía se hunde y para que la economía no se hunda hay que luchar contra la pandemia", ha explicado.

Álvarez ha considerado respecto a la crisis sanitaria que ha habido "muchas prisas e improvisaciones" y anhela que todo el mundo tenga la conciencia de que el elemento fundamental para que se pueda llegar a una situación de normalidad es luchar contra la pandemia porque la situación económica se revertirá a partir de ahí.

"En nuestro país se habla mucho y no siempre con conocimiento de causa. Desde el primer día como sindicato renunciamos a tener opiniones en relación a la dirección técnica que había que seguir en el caso de la pandemia, porque nos parece que, puestos a equivocarse, mejor que se equivoquen los que tienen conocimiento y los especialistas antes que los tertulianos", ha explicado.

Asimismo, ha afirmado que si no se hubiera conseguido el acuerdo de la Unión Europea, España sería hoy "un país en el que costaría trabajo poder vivir con una mínima seguridad", ya que no se entiende cómo se mantienen los niveles de cohesión social con poco más de un millón de familias que no tienen ningún tipo de ingreso.

RENTA MÍNIMA VITAL

En su opinión, se necesita una renta mínima vital -distinta del ingreso mínimo vital- para quienes trabajan en la economía sumergida, ya que no pueden esperar porque en muchos casos sirve para poder dar de comer a los hijos o para cubrir las necesidades mínimas, ha subrayado.

"De ahí depende cómo vaya la economía en nuestro país. Sí ponemos en marcha esta renta mínima vital y somos capaces de conseguir la prórroga de los ERTE y las empresas se mantienen en ralentí, la perspectiva puede ser una y no otra mucho más negativa", ha sentenciado.