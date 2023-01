Álvarez (UGT) despide a Nicolás Redondo, un hombre "coherente" que estuvo "con y para los trabajadores"

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha despedido este jueves al exsecretario general del sindicato Nicolás Redondo, fallecido el miércoles a los 95 años, y le ha recordado en su entierro como un hombre "coherente" que estuvo "con y para los trabajadores".

En su intervención en el Cementerio Civil de La Almudena, Álvarez ha repasado la trayectoria profesional, sindical y política de Redondo, desde sus torturas durante la dictadura a su trabajo por la unidad sindical.

"Nicolás nos deja una herencia que hoy ya forma parte del día a día del quehacer del sindicalismo en España. Él es el padre de la autonomía sindical, se puede hablar mucho de autonomía sindical, de independencia sindical, se puede declarar en todos los estatutos de todas las organizaciones... pero Nicolás Redondo hizo algo más: la practicó", ha subrayado el secretario general de UGT.

Álvarez ha abundado en la faceta sindical de Redondo, "el forjador" de una unidad sindical que se practica "casi en exclusiva" en España.

"Trajo éxitos tan importantes como la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que cambió definitivamente el sistema de funcionamiento de nuestro país y que trajo importantísimos logros para los trabajadores", ha añadido.

También se ha referido a su labor como diputado del PSOE y, de nuevo, a su "coherencia" como político.

"No dudó en votar 'no' en el Congreso de los Diputados, en dejar el acta de diputado cuando creía que ese trabajo no era un trabajo que favoreciera los intereses de los trabajadores", ha dicho Álvarez, en referencia a la renuncia de Redondo en 1987 tras votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 1988.

El histórico líder sindicalista de UGT, fallecido la pasada noche a los 95 años, fue secretario general del sindicato entre 1976 y 1994. También fue diputado por el PSOE en 1977, 1979, 1982, 1986 y 1987, cuando dejó su escaño.

La capilla ardiente de Redondo se instaló el miércoles en la sede de UGT, en Madrid. Esta mañana, pasadas las 12.00, el cortejo fúnebre ha partido hasta el Cementerio Civil de La Almudena.

A su capilla ardiente se acercaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López; el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, o el secretario general de CCOO, Unai Sordo, entre otros.