CCOO denuncia que el precio de la vivienda ha crecido 3,6 veces más rápido que los salarios desde 2013

Archivo - Una grúa en una zona de construcción de viviendas - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gabinete Económico de CCOO ha presentado este viernes el informe 'El coste del rentismo para los salarios y la economía productiva', en el que alerta de que la brecha inmobiliaria neutraliza las mejoras salariales, perjudica a pymes y autónomos y frena el consumo y la creación de empleo.

El estudio revela que, entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2026, el precio de compra de la vivienda se ha disparado un 108%, mientras que el salario medio sólo ha crecido un 30% nominal en ese mismo tramo. De este modo, la subida del coste de compra multiplica por 3,6 el incremento de los sueldos.

Esta brecha, subraya CCOO, se intensifica en regiones tensionadas como la Comunidad de Madrid, donde el incremento de los precios de compra multiplica por cuatro la subida salarial.

Además, el esfuerzo medio en España para adquirir una vivienda libre de 90 metros cuadrados ha pasado de 3,1 salarios anuales completos en 1985 a 7,1 salarios en 2026. En regiones como Baleares la cifra alcanza los 12,2 salarios, en Málaga los 10,8 y en Madrid, los 10 salarios anuales.

A ello se suma el ahorro previo necesario para la entrada, impuestos y gastos (un 30% del total), equivalente a 2,1 años de sueldo íntegro.

En el mercado del alquiler, los datos del INE correspondientes al periodo 2015-2024 muestran que los nuevos contratos se encarecieron un 37%, prácticamente el doble que el salario medio (21%). Comunidades como la Comunidad Valenciana (+49%), Baleares (+48%) y Canarias (+39%) encabezan las mayores alzas en las nuevas firmas.

PRESIÓN SOBRE LOCALES COMERCIALES Y RENTABILIDAD

CCOO denuncia además que la inflación inmobiliaria perjudica también al tejido empresarial. Según datos de la Agencia Tributaria recogidos por el sindicato, la mediana de las rentas de alquiler de locales comerciales creció un 5,8% en 2021, un 8,3% en 2022 y un 4,5% en 2023, situándose en máximos históricos de 52 euros por metro cuadrado al año.

El informe destaca que esta presión reduce la rentabilidad de pymes y autónomos, eleva las barreras de entrada a nuevos negocios y genera rotación de establecimientos.

Asimismo, CCOO subraya la competencia entre la economía productiva y la especulación patrimonial. Apoyándose en datos del Banco de España de 2025, el sindicato señala que la rentabilidad bruta de la inversión en vivienda alcanzó el 16%, frente al 7% de la rentabilidad ordinaria de los recursos propios empresariales.

IMPACTO EN EL EMPLEO Y PROPUESTAS

CCOO argumenta además que el trasvase de rentas hacia el sector inmobiliario detrae recursos para el consumo familiar.

Según sus estimaciones, una reducción del 30% en el coste de la vivienda liberaría recursos para la demanda agregada por valor de entre 21.000 y 26.000 millones de euros, favoreciendo la creación de entre 330.000 y 411.000 empleos en un horizonte de cinco años.

Estos datos, afirma el sindicato, sirven de base a la huelga general convocada por CCOO y UGT y otros sindicatos para el próximo 11 de noviembre.

Entre las medidas a corto plazo, la organización propone prorrogar los contratos de alquiler y convertirlos en indefinidos, así como regular los arrendamientos turísticos, de temporada y por habitaciones.

A largo plazo, reclaman movilizar anualmente el 1,5% del PIB para constituir un parque público permanente de 1,5 millones de viviendas asequibles en una década.