CSIF rechaza las bajas flexibles: "Va en contra de los derechos de los trabajadores"

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CSIF, Miguel Borra, considera que la propuesta elevada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre flexibilizar las bajas laborales "va en contra de los derechos de los trabajadores" y asegura que se opondrán a la medida.

Saiz anunció que en los próximos días procederá a abrir una mesa de negociación con los agentes sociales para la reforma de la incapacidad temporal (IT), con la que quiere flexibilizar, desde la voluntariedad, la reincorporación laboral de personas con una baja médica y "con la mirada" puesta también en la discapacidad.

Sobre la propuesta, Borra ha indicado que ya existe la posibilidad de que en las bajas de larga duración haya una incorporación progresiva del trabajador a su centro de trabajo y que, tanto la baja médica como la incorporación, debe ser asignada por un facultativo y no quedar "al libre albedrío del trabajador".

"¿Qué será lo siguiente? ¿que el trabajador decida si quiere tener vacaciones o no? ¿si quiere tener paga extra o no, o si quiere trabajar 15 horas o no? Nosotros entendemos desde luego que esta propuesta que se ha puesto ahora encima de la mesa va en contra de los derechos de los trabajadores", ha indicado en una entrevista de 24 horas recogida por Europa Press.

Por tanto, el presidente de CSIF ha asegurado que desde el sindicato de los trabajadores públicos se posicionarán en contra de la propuesta de la ministra de Seguridad Social.