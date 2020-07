Díaz avanza que los datos de junio muestran una estabilización de la destrucción de empleo y pide prudencia

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado que los datos de paro respecto al mes de junio que se conocerán este jueves mostrarán una estabilización de la destrucción de empleo algo que, a su juicio, es la "mejor noticia posible" aunque ha pedido "prudencia".

"Los datos de paro registrado van a marcar la tendencia que venimos indicando. Se ha estabilizado la destrucción de empleo. Es la mejor noticia posible, desde la prudencia", ha explicado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que su departamento tiene la mirada puesta, "con enorme preocupación", en el último trimestre del año. "Los datos de paros registrados indican una tendencia a la estabilización", ha recalcado.

Sin embargo, Díaz ha remarcado que España tiene "un problema con la temporalidad" en los contratos de trabajo, algo que ha provocado "contratos de calidad ínfima" que deben ser "corregidos". "Competimos en desigualdad con países de nuestro entorno", ha expresado.

La ministra también ha abogado por abordar con "urgencia" un "acuerdo contra la precariedad" porque, ha subrayado, un país no puede tener a "jóvenes sin futuro". "No hay futuro si no tenemos a los joven con contratos decentes", ha aclarado.

Sobre la extensión de los ERTEs más allá del 30 de septiembre, la titular de Trabajo ha asegurado que "podemos tener buenas noticias" con el "ritmo de incorporación" de los trabajadores a su puesto, pero ha añadido que "hay sectores muy localizados" y "muy golpeados" que necesitan una "protección reforzada". "Ojalá que en septiembre no tengamos que poner en marcha estas medidas", ha deseado Díaz, quien ha aclarado que la comisión, con Gobierno, sindicatos y patronal, "sigue funcionando y tutelando los datos de empleo para saber qué medidas debemos abordar".