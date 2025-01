Díaz vuelve a cargar contra Cuerpo y el PSOE por el SMI y la rebaja de jornada: "Hay desacuerdos manifiestos"

"Cuando se rubrica un acuerdo de diálogo social hay que respetarlo. Ni siquiera Calviño se atrevió a tanto", asegura la vicepresidenta

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha vuelto a cargar este viernes contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con el PSOE por su posición sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.

En primer lugar, Díaz, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha replicado a Cuerpo por sus afirmaciones de que el SMI debe subir "en la línea de lo que está haciendo el resto de la economía".

Para Díaz, "los datos macro no tienen nada que ver con la vida real y el salario medio español no tiene nada que ver con ser una locomotora". "Los salarios en mi país son muy, muy moderados y yo trabajo y llevo trabajando desde que he llegado al Gobierno de España para subir el salario mínimo, pero también, por ende, subir los salarios en general y ser un poquito más europeos", ha añadido la ministra.

Así, la vicepresidenta segunda ha pedido al ministro de Economía que "respete" al comité de expertos que asesora al Gobierno por la subida del SMI y del que en su día formó el propio Carlos Cuerpo por designación de la entonces vicepresidenta primera Nadia Calviño.

"Entonces se oponía, igual que hoy, a una subida que vaya acorde con lo que está pasando en nuestro país. Y digo una subida acorde porque ustedes, cualquiera de ustedes, van a la compra y ven los precios que tenemos en la alimentación", ha denunciado la ministra.

Díaz ha subrayado que en esta ocasión se ha incorporado a tres nuevos académicos al comité asesor del SMI especialistas en desigualdad. "Por tanto, le pido al Ministerio de Economía que respete el trabajo hecho por el comité de expertos y, sobre todo, respete el diálogo social", ha afirmado.

"No hay tirantez (entre Ministerios), hay desacuerdos manifiestos con el salario mínimo y con la jornada laboral. Yo no puedo comprender que un ministro socialista se oponga a la reducción de la jornada laboral. No lo puedo comprender y no puedo comprender que se oponga a un acuerdo con los sindicatos. Me parece muy grave. A un acuerdo de diálogo social. No ha pasado jamás. Quiere cambiar el acuerdo con los sindicatos y esto es muy grave y no va a pasar, se lo digo yo", ha denunciado la ministra, que ha añadido que ni la exministra Nadia Calviño "se atrevió a tanto".

"Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es casi ser de mala persona decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día. Y digo lo que va a pasar. La jornada se va a reducir y la parte socialista del Gobierno va a presumir como presumió después del salario mínimo, igual que pasó con la reforma laboral, con los ERTE y con los Riders", ha defendido Díaz.

La vicepresidenta segunda ha instado a Cuerpo a decidir si está del lado del acuerdo firmado con los sindicatos para reducir la jornada y del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar "o si está en las tesis del no".

"Ni siquiera la señora Nadia Calviño se atrevió a tanto. Cuando se rubrica un acuerdo de diálogo social hay que respetarlo. Eso es sagrado. Que un ministro socialista se posicione en contra de los sindicatos hay que explicárselo a un votante progresista", ha lamentado la ministra.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))