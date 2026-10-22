Elma Saiz acusa a Feijóo de esconder "privatización y recortes" tras su propuesta sobre pensiones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de esconder "privatización y recortes" tras su propuesta de reconstruir el Pacto de Toledo para abordar el futuro de las pensiones, y le ha reprochado que su partido votara en contra de las últimas reformas del sistema.

En un vídeo publicado en su cuenta de X, Saiz ha cuestionado las declaraciones de Feijóo sobre su intención de llevar las pensiones al Pacto de Toledo, actualizar sus cuantías anualmente y garantizar la prioridad de las pensiones para los jóvenes.

"La idea está bien, tan bien que es justo lo que ha hecho este Gobierno", ha afirmado la ministra, que ha recordado la reforma de las pensiones aprobada en 2013 por el Ejecutivo del PP, cuando, según ha señalado, fue la única vez que se rompió el consenso del Pacto de Toledo y el diálogo social en esta materia.

Saiz ha criticado que aquella reforma prácticamente congelara las pensiones y aplicara el factor de sostenibilidad que, según ha explicado, recortaba las prestaciones futuras de los más jóvenes.

Frente a ello, ha defendido que el Gobierno recuperó en 2020 el consenso del Pacto de Toledo y sentó las bases de las reformas de 2021 y 2023, que garantizaron por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como la protección de los pensionistas más jóvenes y la sostenibilidad del sistema.

Asimismo, ha reprochado al PP que votara en contra de estas reformas, pese a que Feijóo ha defendido que el Pacto de Toledo "ha funcionado" y ha expresado su intención de reconstruirlo.

"Así que esa reconstrucción que promete Feijóo tiene nombres y apellidos y se llama privatización y recortes. Que no te confundan", ha concluido Saiz.