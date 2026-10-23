Feijóo dice que no sólo subirá el SMI, sino el sueldo medio, y que el SMI estará exento del IRPF por ley

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fijado entre sus prioridades si gobierna tras las elecciones generales del 29 de noviembre la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos, no sólo mediante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), sino del salario medio.

"Mi objetivo es que suba no sólo el salario mínimo, sino que suba el salario medio, y que la gente mejore su poder adquisitivo", ha afirmado el líder de los 'populares' durante una entrevista concedida a la Cadena SER recogida por Europa Press.

Asimismo, Feijóo ha garantizado en sus redes sociales que "todo incremento del SMI quedará exento del IRPF por ley y automáticamente", a diferencia del "lamentable espectáculo del sanchismo" sobre si debía quedar exento o no de tributación.

Aunque ahora mismo el SMI no tributa en el IRPF, Feijóo hacía referencia de este modo a los choques que se produjeron entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo sobre esta cuestión. "No pienso repetir el lamentable espectáculo del sanchismo, que quería darle a Hacienda parte de la subida hasta que le paramos los pies", ha defendido en su cuenta de X.

Durante su entrevista en la SER, Feijóo ha denunciado que la subida del coste de la vida ha amortiguado los incrementos del salario mínimo en los últimos años, señalando que "la vivienda ha subido un 33% más que la media de los salarios en España" y que la "cesta de la compra ha subido un 44% más", un escenario que, a su juicio, impacta directamente en "la clase trabajadora y la clase menos pudiente".

Frente a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que pactó la mayor parte de las subidas del SMI sólo con los sindicatos, el líder del PP se ha comprometido a volver a convocar la mesa de diálogo social para buscar un acuerdo también con los empresarios. "El compromiso del Partido Popular es reunirme con los sindicatos y con los agentes sociales y pactar el salario mínimo", ha señalado.

Asimismo, Feijóo ha acusado al Gobierno de quedarse con cerca del 30% del incremento de las rentas del trabajo a través de la recaudación fiscal y las cotizaciones.

PENSIONES: SUBIRÁN CON EL IPC

En materia de pensiones, Feijóo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los colectivos de jubilados garantizando que su actualización con el IPC será prioritaria: "Mi compromiso personal como candidato a la presidencia del Gobierno consiste en actualizar anualmente las pensiones conforme al IPC y en garantizar la viabilidad de las pensiones para los jóvenes", ha subrayado.

El presidente del PP ha negado que vaya a recortar las prestaciones o congelarlas y ha avanzado su intención de reactivar el Pacto de Toledo para acordar las reformas del sistema junto a sindicatos, patronal y partidos.

Por último, Feijóo se ha referido a unas declaraciones del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sobre las tensiones de sostenibilidad y el debate de las cotizaciones y la edad de jubilación.

"Este es el diagnóstico del señor Cuerpo, que tiene más credibilidad que el señor Sánchez. Si yo viniese aquí después de 8 años de Gobierno a decirle que tengo la solución para la vivienda en mi país y que la culpa la tiene la oposición y que tengo la garantía de la sostenibilidad de las pensiones cuando hay un vicepresidente primero que dice que no...", ha afirmado Feijóo, que ha recordado que ya en el primer debate entre José María Aznar y Felipe González, en los 90, ya se hablaba de las pensiones.

En todo caso, ha insistido en que su intención es reactivar el Pacto de Toledo y escuchar las propuestas que tienen sindicatos y empresarios sobre las pensiones.

Asimismo, Feijóo ha asegurado que, en caso de llegar al Gobierno, realizará una auditoría del Estado para evaluar la situación real de las infraestructuras, la red eléctrica, la sanidad y la viabilidad presupuestaria.

Durante la entrevista, Feijóo ha arremetido contra la política fiscal del Gobierno, criticando que éste haya incrementado la deuda pública un 44% (casi 600.000 millones de euros) y haya situado a España entre los países más endeudados del continente. "Mi objetivo es que la economía crezca de forma sana, de verdad, es decir, con inversión", ha defendido, tars alertar que los intereses de la deuda se llevan 40.000 millones de euros.

VIVIENDA: CONSTRUIR UN MILLÓN DE CASAS

En materia de vivienda, el dirigente popular ha afirmado que, si gobierna, impulsará la construcción de un millón de viviendas, que crearán a su vez 500.000 empleos, rebajará el precio del suelo y abaratará los alquileres.

Para lograrlo, ha detallado propuestas como movilizar todo el suelo público para ofrecer pisos un 30% más baratos, exonerar de impuestos la compra a menores de 40 años mediante una rebaja del 60% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el IVA (aplazando el resto), garantizar el 100% de los avales hipotecarios para jóvenes y obligar por ley a los ayuntamientos a conceder licencias urbanísticas antes de 90 días.

En este sentido, Feijóo se ha comprometido a aprobar en sus primeros 100 días de Gobierno una Ley Antiocupación, una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y una Ley del Suelo. Con estas tres reformas normativas buscará agilizar los trámites urbanísticos y dotar de seguridad jurídica al sector.

Paralelamente, ha reprochado al presidente del Gobierno la "soberbia" de no haber dado respuesta a los planes de vivienda y las reformas legales (como la Ley del Suelo o la Ley Antiocupación) presentadas por el PP, al tiempo que ha tildado la situación actual del mercado inmobiliario como "la crisis social más importante que ha generado un presidente del Gobierno".

Preguntado por si tiene pensado ya quién será su ministro de Economía en caso de gobernar tras los comicios del 29 de noviembre, Feijóo ha asegurado que "no es tan soberbio" como para ponerse a repartir ministerios antes de conocer los resultados de las elecciones.