El Gobierno prohíbe por ley los despidos por fuerza mayor y otras causas por la crisis del coronavirus

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes prohibir por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción derivados de la crisis sanitaria provocadas por el Covid-19, según ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha precisado que esta medida, de carácter temporal, se articulará a través de una cláusula que impedirá despedir en un "elenco muy importante de supuestos".

En concreto, Trabajo explica que no se considerará justificado el despido por causas relacionadas con la crisis del coronavirus. Tampoco se contabilizará en la duración del contrato temporal el tiempo en el que la actividad de la empresa se interrumpa debido al Covid-19.

De este modo se pretende que los contratos temporales, como los de relevo, formativos o de interinidad, puedan alcanzar su duración máxima efectiva.

La ministra ha explicado que la prohibición de los despidos, que tendrá vigencia desde hoy y no tendrá efectos retroactivos, se implanta porque ya se ha dado a las empresas un mecanismo excepcional como son los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs) para realizar los ajustes temporales pertinentes durante la crisis sanitaria sin destruir puestos de trabajo.

"Nadie puede aprovecharse de esta crisis para despedir", ha enfatizado la ministra, que ha señalado que las empresas no podrán extinguir contratos temporales, sino interrumpirlos, pues la crisis es sólo un paréntesis que acabará pasando.

La ministra ha indicado que serán los tribunales los que decidan la improcedencia o no del despido en caso de que sea recurrido, pero teniendo claro que no se considerará justificado un despido derivado de la crisis sanitaria. "No hay que confundir las causas de un despido con su calificación", ha indicado.

REVISIÓN 'EX POST' DE LOS ERTEs, QUE SE SIMPLIFICAN

El Consejo de Ministros también ha aprobado "revisar de oficio" todos los ERTEs que se están aprobando estos días de forma que, si a posteriori se observa algún tipo de fraude, incluyendo la falta de causa o la falta de necesidad del ERTE, se obligará a las empresas a devolver "hasta el último céntimo de euro" del que se hayan beneficiado, incluyendo las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados, ha subrayado Díaz, que ha indicado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá entre sus planes de actuación la comprobación de las causas alegadas en los ERTE.

Además, el plazo de resolución por silencio administrativo de los ERTEs se ha equiparado al de resolución expresa y habrá mecanismos de control para que las empresas cuyas solicitudes contengan datos falsos o incorrectos sean sancionadas conforme al ordenamiento vigente para evitar el uso fraudulento de fondos públicos.

Todas estas medidas y otras más forman parte de un nuevo bloque de iniciativas "muy ambiciosas" de carácter social que, según ha subrayado la titular de Trabajo, "ahondan en el escudo social" frente a la crisis del Covid-19.

Dentro de este bloque de medidas se ha aprobado además simplificar los ERTEs a través de un formulario "muy sencillo" para su envío al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el que las empresas sólo tendrán que consignar unos pocos datos (nombre de los trabajadores afectados, DNI, base reguladora de cotización y número de cuenta bancaria) que permitirá el reconocimiento de las prestaciones públicas por desempleo de manera inmediata.

Asimismo, el Gobierno ha acordado introducir la presunción legal de estar en alta en el desempleo para agilizar el percibo de la prestación. Se establece que la fecha de inicio de la prestación será la del momento en que se haya producido la suspensión por fuerza mayor o la fecha en que la empresa comunique su decisión a la autoridad, con lo que se garantiza la percepción desde el momento en que se produce la falta de actividad.

La ministra ha explicado que a los beneficiarios de la prestación que tengan hijos se le pagará el complemento correspondiente (con un hijo la prestación máxima es de 1.254 euros al mes y con dos se superan los 1.400 euros)

LOS CONTRATOS PÚBLICOS PODRÁN TRAMITARSE POR PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

La ministra de Trabajo también ha informado de que el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la posibilidad de que los consejos rectores de los socios cooperativistas puedan presentar ERTEs.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado facilitar la contratación pública para hacer frente a la pandemia del Covid-19 permitiendo su tramitación por el procedimiento de urgencia. La nueva norma recoge, además, medidas para agilizar la contratación con el exterior.

Preguntada por la petición de los empresarios de que se suprima la condición de mantener el empleo durante seis meses después del ERTE, la ministra Díaz ha remarcado que la regulación que regula los ERTEs exige normalmente el mantenimiento de los puestos de trabajo durante un año, mientras que ahora es sólo de seis meses.

"Todo el mundo está sufriendo las consecuencias de esta enorme crisis sanitaria y hay muchas empresas que están siendo ejemplares", ha apuntado, tras pedir a todas las compañías que mantengan sus puestos de trabajo.

TRANQUILIDAD PARA QUIENES ESPERAN SU PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Sobre si el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está colapsado y hay riesgo de que los afectados no cobren el paro el día 10, la ministra ha puesto de relieve que se está trabajando a "destajo", ha reconocido el trabajo de los empleados públicos del SEPE y ha resaltado que a día de hoy estos trabajadores tienen todos los sistemas para desarrollar su actividad.

"Están haciendo su trabajo de manera magnífica, pero tranquilidad porque los expedientes se van a tramitar y las prestaciones públicas de desempleo se van a reconocer con prontitud", ha añadido.

De hecho, ha subrayado que las prestaciones públicas que se han ido reconociendo a diario se van a pagar, como siempre, el día 10 de cada mes. Por ello, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los afectados.

