Saiz confirma que el Gobierno subirá el SMI en 2027 y mantendrá su exención en el IRPF

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado este lunes que el Gobierno seguirá subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI) de cara a 2027, --un anuncio que podría producirse antes de las elecciones de las generales del 29 de noviembre-- y que seguirá exento de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La titular de Seguridad Social ha garantizado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, que el Ejecutivo volverá a elevar el (SMI) y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mostrar un "importantísimo desconocimiento técnico" sobre la tributación de este suelo salarial.

La decisión del Gobierno de subir el SMI antes de fin de año tiene como derivada su exención fiscal en el IRPF, un asunto que ya generó reiterados choques entre PSOE y Sumar esta legislatura y que deberá acometerse mediante una reforma legal que tendrá que aprobarse en la Diputación Permanente o ya en 2027, en el nuevo Congreso que salga de las elecciones del 29 de noviembre.

El salario mínimo, que se ha revalorizado un 66% entre 2018 y 2026 pasando de 735,90 euros a 1.221 euros mensuales, tiene dos partes diferenciadas en lo que a su tramitación se refiere. Por un lado su revalorización, que depende del Gobierno previa consulta de los agentes sociales y que no necesita de convalidación en el Congreso.

Y por el otro su exención de IRPF para que los perceptores del salario no se vean perjudicados en la declaración de la renta, medida que sí necesita refrendarse en la Cámara Baja para actualizarse y que durante la legislatura ha provocado choques en el Ministerio de Hacienda de la ya ex vicepresidenta María Jesús Montero y el de Trabajo liderado por Yolanda Díaz.

El Gobierno tiene previsto subir el SMI antes de llegar a las elecciones del 29 de noviembre, pero para que el salario esté exento del impuesto a la renta tiene que aprobarse también una reforma legal que, según fuentes de Hacienda consultadas por Europa Press, no tiene fecha concreta. "Eso tiene que venir después de que se suba el SMI", apuntan las fuentes del Ministerio.