Santiago acoge el jueves y viernes una cumbre europea de empleo que tratará diálogo social y transición verde

Yolanda Díaz abordará con representantes europeos temas como democracia en la empresa y transición digital



Santiago de Compostela acogerá este jueves y viernes, 21 y 22 de septiembre, una cumbre europea sobre empleo, en la que se abordarán retos como el diálogo social, así como las transiciones digital y verde.

Esta reunión, que se celebrará en el Hostal dos Reis Católicos bajo el nombre 'El futuro del trabajo y el diálogo social', contará con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como con ministros de algunos países de la UE, además de líderes sindicales y representantes de patronales a nivel europeo y español.

En un briefing con la prensa este lunes, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que será "un gran encuentro" para llevar el diálogo social al "escenario de la Unión Europea", con presencia de interlocutores sociales europeos y representantes de gobiernos --ministros y secretarios de Estado--.

Ha apuntado a la importancia de que el diálogo social "vuelva a tener presencia" en Europa tras una década "sin que se produzcan grandes acuerdos" a nivel europeo, lo que "es una pena", y ha recordado que los últimos más relevantes fueron relativos a trabajo temporal y permiso parental. "El diálogo social en Europa tiene que ser una vía mucho más frecuente de lo que es ahora", ha afirmado Pérez Rey.

TRES GRANDES DEBATES

Esta cumbre abordará tres grandes debates a impulsar en la UE. Por un lado, la necesidad de impulsar la idea de la democracia en la empresa, con un debate acerca de la participación de los trabajadores y que "no solo gobiernen los mercados". Si bien este es un concepto que cuenta con mayor desarrollo en países como Alemania o Países Bajos, en otros como España está "muy poco" avanzado. Se requiere que se plasme en una directiva que sea vinculante para los países y con transparencia, "más allá" de solo un documento de "información y consulta", según Pérez Rey.

La segunda pata del encuentro se centra en la transición digital. Aquí se prestará atención al llamado gobierno de los algoritmos, "que tienen consecuencias laborales", y la regulación de las plataformas digitales, la cual se encuentra en fase en el Consejo y Parlamento Europeo --España va a trabajar para que haya acuerdo durante la presidencia española que garantice los derechos laborales--.

España está pendiente de suscribir públicamente --está previsto para el 12 de octubre-- con el departamento de Trabajo de Estados Unidos una "declaración sobre la regulación de los algoritmos en el trabajo", en una faceta más vinculada a los derechos sociales.

El tercer elemento a debate en la cumbre de Santiago pasará por la negociación colectiva verde. Se reflexionará sobre que los centros de trabajo son unos de los "elementos capitales" de la sostenibilidad ambiental, dado que millones de personas se trasladan cada día a su trabajo. El Gobierno cree que "no es comprensible" que la negociación colectiva no regule estas cuestiones relativas a cómo son los traslados al trabajo, emisiones y medios de transporte.

Por todo ello, se espera que esta cita sirva como un encuentro con los máximos dirigentes de los interlocutores europeos y españoles para dar lugar a una "tormenta de ideas" acerca de los retos del futuro del trabajo. El Gobierno considera esta cumbre de Santiago como "el elemento más importante" de la presidencia española de la UE en materia laboral y "trabajo decente".

Más allá de esto, se ha avanzado que el empleo juvenil será uno de los aspectos que se tratará de forma prioritaria en un futuro evento en Barcelona --19 y 20 de octubre--, dedicado al año europeo de las capacidades.



TELETRABAJO Y DESCONEXIÓN DIGITAL: CERCA DE ACUERDO EUROPEO

Asimismo, Pérez Rey se ha referido a que precisamente estos días se aborda una negociación europea sobre el teletrabajo y la desconexión digital. El Gobierno espera que se pueda impulsar una legislación pactada en la UE que "tenga en cuenta la experiencia española".

El secretario de Estado muestra "cierta ilusión" por que el acuerdo se pueda alcanzar en el marco de la presidencia española de la UE. "Esperemos que entre hoy y mañana (por el lunes y martes) se avance decisivamente", sentencia.

ESTATUTO DEL BECARIO

A preguntas sobre cuándo saldrá a la luz el estatuto del becario, el secretario de Estado de Empleo ha explicado que "no puede haber avance ninguno" con un gobierno en funciones, si bien avanza que, si sale adelante un nuevo ejecutivo socialista, será una cuestión a "culminar muy a corto plazo".

Pone de referencia que será "muy similar" al existente en otros países de la UE, además de que para el texto hay un "referente claro" en el acuerdo con organizaciones sindicales con el fin de evitar abusos de poder parte de los empresarios y que haya prácticas de calidad. Joaquín Pérez Rey cree que un marco común europeo para las práctica sería "bienvenido".

Opina que las razones por las que la CEOE no se sumó al estatuto del becario son "enigmáticas", pero lo achaca a los "tiempos", ya que el final de legislatura "no animó a incorporarse a ese gran acuerdo". Pese a que no hubo "tiempo material" de solventarse en vía legislativa, compromete que se seguirá trabajando en él.