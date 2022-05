Unai Sordo (CCOO) defiende que España necesita mejorar los salarios "por justicia y por eficacia económica"

BADAJOZ, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha defendido que España necesita mejorar los salarios "por justicia y por eficacia económica" y ha criticado a esas patronales, que "no son todas pero sí una buena parte", que están "bloqueando" los convenios colectivos.

Unas patronales, ha advertido, que van a contar con la movilización de los trabajadores y sindicatos, dado que van a impulsar "un proceso de conflictividad laboral" si las patronales siguen con "esta actitud".

De igual modo, ha recalcado que el Gobierno de España "tampoco puede permanecer ajeno a esta realidad", dado que la negociación colectiva es una competencia de sindicatos y organizaciones empresariales, "de acuerdo", pero el "bloqueo de los salarios es un problema de país".

Ante ello, ha exigido al Ejecutivo central que si CEOE y Cepyme "se mantienen en esta actitud", "toque la política fiscal", para a través, por ejemplo, de un impuesto de sociedades mínimo del 15% del beneficio contable de las empresas recaudar entre 5 y 8.000 millones de euros para poder habilitar prestaciones que, a la gente que no llega a los 1.000 euros al mes, le sirvan para hacer frente al incremento de los costes de la luz, o del supermercado, "de los costes de vivir".

"Y el Gobierno creo que no se puede poner de perfil en este escenario", ha señalado Unai Sordo en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la delegada del Gobierno en la región, Yolanda García Seco, y la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, entre otras autoridades, con motivo de su participación en la II Cumbre de CCOO por un tren digno para Extremadura, en la sede del sindicato en Badajoz.

Para Sordo, "si hay algo comparable al anacronismo de la vía ferroviaria en Extremadura es la patronal del campo extremeña", ante lo cual ha considerado que son "dos vestigios del siglo XIX" porque "no puede ser" que en una región como la extremeña, en un momento de precios agrarios "altos" y de una perspectiva de producción agraria "alta", la actitud de las organizaciones empresariales en la comunidad "sea la del bloqueo de la negociación colectiva", la de "la insumisión a la subida del Salario Mínimo Interprofesional".

"Planteando ni más ni menos que una subida de jornada para absorber el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional", ha remarcado, para reiterar que "no puede ser" y defender que hay que distribuir la riqueza, a través de los salarios.

Al mismo tiempo, ha expuesto que esto que está ocurriendo en toda España, "que es un proceso en el que la CEOE no está siendo corresponsable con el momento que vive nuestro país", en Extremadura "toma tinte verdaderamente preocupantes", al hilo de lo cual ha hecho una llamada a la corresponsabilidad, y a dar salida a convenios colectivos que tienen que mejorar los salarios de decenas de miles de trabajadores en esta tierra, y ha cifrado en 65.000 personas a las que se aplica el convenio del campo en Extremadura.

"Y tienen que ver mejorados sus salarios, no puede ser que con inflaciones del 8 por ciento se congelen los salarios, esto es un enorme problema de equidad social y es un enorme problema de desarrollo económico del país", ha defendido Sordo, para quien España necesita mejorar los salarios "por justicia y por eficacia económica", y si no los mejora "la evolución de la demanda interna va a ralentizar la economía", "ya ha pasado en el primer trimestre".

Ante ello, ha querido realizar una denuncia "a esas patronales que, además, tienen la cara", si se le permite la expresión ha dicho, de tachar de "demagogia" decir que una parte de los empleos que no se cubren no tienen que ver con los salarios: "que no, que sí que tiene que ver con los salarios, que desgraciadamente esto es así, hay puestos de trabajo que no se están cubriendo en zonas costeras de España, en zonas interiores de España, simple y llanamente porque las condiciones salariales que se ofrecen son de miseria".

Además, ha sumado Unai Sordo, "no dan ni para cubrir los gastos por ir a trabajar", por lo que ha criticado esas patronales "que se han forrado a duros durante la pandemia, hay que decir las cosas como son", puesto que "se han salvado miles y miles de empresas a través del dinero público de los ERTE" con 40.000 millones de euros, y están pidiendo que se les repercuta los fondos de recuperación europeo.

Así y en esa actitud, "luego mantienen una congelación de los salarios cuando repercuten los costes a precios", y de ahí la inflación que se tiene, ha dicho, para incidir en que "ya vale de buscar una salida de la crisis" y que la vuelvan a pagar los trabajadores. "Una denuncia a esas patronales, no son todas pero sí una buena parte, que están bloqueando los convenios y que van a contar con la movilización de los trabajadores, los sindicatos, vamos a impulsar un proceso de conflictividad laboral si las patronales siguen con esta actitud", ha concluido.