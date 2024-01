La Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y el Consejo de Productividad, prioridades de Carlos Cuerpo

También pretende impulsar en los próximos meses la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas



MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha fijado como prioridades para el inicio de la legislatura seguir avanzando en materia de inclusión financiera, impulso de la estrategia de sostenibilidad social de Sareb, la creación del Consejo de Productividad o sacar a audiencia pública el 'libro verde' de finanzas sostenibles.

En su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados, Cuerpo ha asegurado que una de las prioridades va a ser seguir avanzando en materia de inclusión financiera y para ello se pondrá en marcha la autoridad de defensa del cliente financiero, que quedó pendiente de ratificar la pasada legislatura.

"Es el elemento final de protección financiera de los ciudadanos y ayudará también a fortalecer los códigos de buenas prácticas que ya están dando muy buenos resultados", ha destacado.

Otro elemento también que forma parte de la estrategia de cohesión social es el impulso de la estrategia de sostenibilidad social de Sareb. Cuerpo ha explicado que desde la toma de control por parte del Estado de Sareb se ha "reconciliado" la sostenibilidad financiera con el uso social de sus activos.

BAJAR LA TASA DE DESEMPLEO ESTRUCTURAL

En cuanto al mercado de trabajo, ha reconocido que "queda parte del camino por recorrer", bajando la tasa de desempleo estructural o de largo plazo hacia niveles más cercanos al pleno empleo.

"Y aquí uno de los elementos clave para nosotros era, por supuesto, avanzar en la formación y recualificación de los trabajadores en combinación con otras áreas del gobierno puesto que es un esfuerzo conjunto donde tenemos todos que seguir aportando", ha recalcado.

Así, uno de los puntos a tratar será el "casamiento" entre la oferta de trabajadores y la demanda por parte de las empresas para poder ir completando los huecos que hay en las compañías, a través de la formación y la recualificación de los empleados.

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD

Cuerpo ha recordado que en el acuerdo de Gobierno se recoge la creación de Consejo Nacional de Productividad, que va a permitir seguir avanzando en la mejora de la productividad empresarial hacia adelante.

Entre sus funciones estará, por ejemplo, el análisis profundo y elaborado sobre el impacto de la inteligencia artificial o del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la estructura productiva.

Según Cuerpo, este Comité estará integrado por investigadores de reconocido prestigio en el ámbito académico y se presente que goce también de autonomía funcional y transparencia en sus resultados y en sus informes.

AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Relacionado con la creación del Consejo de Productividad, hay otra mejora institucional que pretende también realizar en los próximos meses, y es la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas.

"Vamos avanzando en distintos elementos que refuercen la calidad de nuestro marco regulatorio, orientándolo también a resultados, es decir, favoreciendo el análisis de impacto de los resultados de las distintas medidas no solo ex post, [...] sino también ex ante", ha explicado.

Otras actuaciones donde Cuerpo pretende incidir en este inicio de legislatura, están relacionadas con la canalización de financiación hacia un elemento clave en la economía como es la transición verde.

SE SACARÁ EL LIBRO VERDE DE FINANZAS SOSTENIBLES A AUDIENCIA PÚBLICA

Tal y como anunció el presidente del Gobierno hace unas semanas, el Gobierno está trabajando en la publicación de un libro verde de finanzas sostenibles que se sacará a audiencia pública.

El objetivo de seguir movilizando no solo inversión pública a través de elementos como el Plan de Recuperación, sino también a través de actividades como sobre todo ya inversión privada, ser capaces de apalancar a los actores privados en este proceso de transición ecológica con desarrollos por ejemplo relacionados con los mercados de buenos verdes u otras acciones.