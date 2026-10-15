Bruselas analiza con España las medidas de Trump contra buques españoles y defenderá los intereses de la UE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea está "analizando detenidamente" las medidas que ultima la Administración de Donald Trump para imponer una tasa de 200.000 dólares (180.000 euros) por viaje a los barcos españoles --en represalia a prácticas que consideran restrictivas contra buques de bandera estadounidense en puertos españoles--, al tiempo que ha recordado que "siempre" va a velar por los intereses de la Unión Europea y de sus Estados miembro.

"La Comisión está analizando detenidamente este anuncio, en estrecho contacto con las autoridades españolas", ha informado un portavoz comunitario a Europa Press, tras confirmar que Bruselas ha "tomado nota" del anuncio realizado el miércoles por la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés) con medidas que afectan a buques de pabellón español y a determinados productos españoles.

El caso responde a una investigación sobre condiciones "presuntamente desfavorables" a las que se enfrentan barcos de Estados Unidos en España y plantea un paquete de medidas que ahora deben someterse a un proceso de consulta pública de 60 días.

"Como siempre, seguimos comprometidos con la defensa de los intereses legítimos de la UE y de sus Estados miembros mediante la adopción de las medidas oportunas", ha concluido la fuente, sin aclarar si las disputas relacionadas con las actividades portuarias recaen bajo el paraguas de competencia europea como ocurre con la política de comercio exterior.

También el Gobierno español está analizando las conclusiones del informe de la FMC y sus posibles implicaciones, según informaron a Europa Press fuentes gubernamentales, y defenderá los intereses de España y de sus empresas, en coordinación con la Comisión Europea y el resto de Estados miembro.

Las mismas fuentes apuntan que, en todo caso, no entran dentro de las competencias bilaterales entre ambos países, sino que las tasas y restricciones sobre el comercio marítimo propuestas por Estados Unidos contra España atañen a las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que han asegurado que defenderán sus intereses comerciales junto con Bruselas.

Según informó la FMC, las restricciones a la importación podrían afectar a productos como perfumería y cosmética, aceites y grasas, cerámica, así como a artículos relacionados con la piedra, el azúcar y la confitería. La agencia estadounidense, encargada de regular y supervisar el transporte y el comercio marítimo, inició en diciembre de 2024 una investigación para determinar si España creaba condiciones desfavorables para el transporte por mar al prohibir el acceso a sus puertos a ciertos buques, perjudicando al comercio exterior estadounidense.