Calviño anuncia una aclaración al decreto de ayudas directas para que CCAA puedan lanzar otra convocatoria

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transición Digital, Nadia Calviño, ha anunciado este lunes que está diseñando una aclaración al decreto de ayudas directas para que las comunidades autónomas, si lo desean y tienen aún recursos disponibles, puedan lanzar una convocatoria adicional a fin de llegar a más pymes y autónomos.

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Calviño respondía así al ser preguntada por las quejas de las pequeñas empresas y autónomos de que las ayudas no están llegando porque sólo se están concediendo a aquellas que tienen facturas pendientes y no a las que tienen pérdidas por el Covid pero no son morosas.

La vicepresidenta ha explicado que, desde el punto de vista de los requisitos de estas ayudas, para las que se presupuestaron 7.000 millones de euros, los criterios establecidos son los que figuran en las leyes de subvenciones y ha precisado que lo que se pide para acceder a estas ayudas es acreditar que ha caído la facturación como consecuencia de la Covid y que existen deudas pendientes, facturas de suministros o deudas financieras o que la empresa ha tenido pérdidas y que los socios las han asumido.

"Estamos preparando una aclaración de este Real Decreto-ley para que las comunidades autónomas que tengan recursos y que quieran sacar una convocatoria adicional lo puedan hacer y puedan ejecutar (estas ayudas) al máximo de aquí a final de año", ha subrayado la vicepresidenta.

Calviño ha reconocido que el ritmo en la concesión de estas ayudas está variando mucho en las distintas comunidades, que algunas van más rápido que otras, pero ha insistido en que el Gobierno está dispuesto a apoyar a aquellas regiones que están concediendo las ayudas de forma más lenta.

En todo caso, ha destacado que el hecho de que en algunas regiones se esté registrando una menor demanda de estas ayudas evidencia que todo el esfuerzo realizado desde marzo del año pasado para reforzar el tejido empresarial y evitar quiebras generalizadas está dando sus frutos.

La semana pasada Calviño ya anunció que el Gobierno había solicitado a la Comisión Europea extender el marco extraordinario de ayudas públicas de respuesta a la Covid-19 más allá del 31 de diciembre para poder ampliar el plazo de las ayudas directas de 7.000 millones para pymes y autónomos ante los retrasos existentes en algunas comunidades autónomas.