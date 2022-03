El Gobierno solicitará "en unas semanas" el nuevo desembolso de 12.000 millones de los fondos europeos

Considera que es "más urgente y necesario" que nunca" mantener el calendario del Plan de Recuperación, pese a las incertidumbres

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha informado este viernes de que "en las próximas semanas" el Gobierno presentará la solicitud de pago vinculado a los fondos europeos 'Next Generation EU' correspondiente al segundo semestre del año, que supone el desembolso más elevado de recursos, 12.000 millones de euros, ligados al cumplimiento de algunos de los hitos de mayor trascendencia del Plan de Recuperación, como es la aprobación de la reforma laboral.

Sobre esto, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya ha afirmado que España ha cumplido con la mayoría de los 40 hitos y objetivos fijados --30 de reformas y 10 de inversión-- para solicitar este próximo desembolso de 12.000 millones.

El secretario de Estado ha señalado que es "más urgente y necesario que nunca" mantener el calendario de inversiones y reformas fijado en el Plan de Recuperación, pese al contexto de incertidumbre marcado por el conflicto en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia.

El Ejecutivo pretende que el Plan de Recuperación alcance una "velocidad crucero" en su despliegue, para lo que ha previsto movilizar durante el primer semestre del año convocatorias por 24.000 millones de euros.

"Tenemos que hacer un esfuerzo adicional de coordinación y de orientar todos los esfuerzos en la misma dirección", ha remarcado el secretario de Estado durante la jornada 'Looking at the future. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', organizada por EY.

YA SE HA EMPEZADO A TRABAJAR EN LA ADENDA AL PLAN DE RECUPERACIÓN

Además, el secretario de Estado ha remarcado la importancia de complementar y prolongar la acción del Plan de Recuperación con la ya anunciada solicitud de préstamos vinculados a los 'Next Generation EU', de los que España puede recibir hasta 70.000 millones de euros.

En este sentido, García Andrés ha afirmado que el Ministerio que encabeza Nadia Calviño ya está empezando a trabajar con los departamentos del Gobierno para preparar la adenda al Plan de Recuperación en la que ya que incluyan los créditos a solicitar.

"Vamos a añadir recursos a las actuaciones para que al final puedan tener continuidad en el tiempo, porque requieren una actuación sostenida", ha recalcado.

Frente a este nuevo shock causado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el secretario de Estado ha insistido en la necesidad de redoblar el esfuerzo en el despliegue para acelerar su implementación y mantener la orientación, con el objetivo de que España siga estando a la vanguardia en la ejecución del Plan.

Así, ha asegurado que este año ya se percibirá un impacto económico positivo, después de que el Plan alcance velocidad crucero, y ese impacto será continuo y se va a mantener en los próximos 3 años, con efectos hasta dentro de 5 años, según García Andrés.

"Tenemos que responder a corto plazo a las amenazas que se intensifican, pero mantener y redoblar esfuerzos para la ejecución del Plan de Recuperación", ha insistido.

Dentro de su ejecución, García Andrés ha puesto en valor el diseño del mismo, más si cabe en este contexto, ya que se ha previsto un 40% de las inversiones en el impulso de la transición energética.

"Este shock a los precios de la energía no nos pilla sin plan de medio y largo plazo", ha remarcado el secretario de Estado, tras destacar las medidas impulsadas hasta ahora en este ámbito y recordar que próximamente se aprobará la estrategia del biogás.