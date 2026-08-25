La inflación industrial se dispara al 9,2% en julio por la energía y suma cinco meses de alzas

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Los precios industriales subieron un 9,2% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,2 puntos superior a la de junio, impulsados por los precios de la energía, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del séptimo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena cinco meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 6,5 puntos, hasta el 20,8%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

En concreto, los precios de las coquerías y el refino de petróleo se dispararon un 37,2% interanual en julio, mientras que los precios del suministro de electricidad y gas aumentaron un 16,1%.

En sentido contrario, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,5%, por el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Excluyendo la energía, los precios industriales redujeron su tasa interanual una décima, hasta el 3,5%, situándose 5,7 puntos por debajo del índice general.

En los siete primeros meses del año, la inflación industrial acumula un incremento del 10% respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo subiendo un 48,2% y los de suministro de electricidad y gas, un 17,8%.

TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ELEVAN SUS PRECIOS INDUSTRIALES

La inflación industrial registró en julio tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas.

Los mayores incrementos de los precios industriales se dieron en Asturias (+19%), Canarias (+18,5%), Andalucía (+17,4%), Baleares (+16,1%) y País Vasco (+13%), únicas regiones con ascensos de dos dígitos.

Por su parte, los menores aumentos en los precios industriales los registraron Extremadura (+3,2%), Cantabria (+3,8%), Navarra (+4,7%) y Aragón (+5,2%).

LOS PRECIOS SE DISPARAN UN 3% MENSUAL

En valores mensuales (julio sobre junio), la inflación industrial se disparó un 3% tras encarecerse un 16,6% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 5,3% los precios del refino de petróleo.

En el lado de los descensos, destacaron las bajadas de precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos (-4,4%) y de la producción de gas (-0,6%).

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación anual de los precios industriales en España

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