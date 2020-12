El Senado rechaza los cinco vetos a la totalidad a los Presupuestos de 2021 y siguen su tramitación

Los grupos registran 3.873 enmiendas parciales pero ERC, EH Bildu y PNV no presentan ninguna, allanando el camino para aprobar los PGE el día 23

El Pleno del Senado ha rechazado este lunes por amplia mayoría los cinco vetos generales al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 presentados por los grupos parlamentarios de PP, Cs, Vox, JxCAT y CC por lo que las cuentas públicas continúan su tramitación en la Cámara Alta con el debate y votación este martes de las 41 impugnaciones correspondientes a 22 secciones del proyecto presupuestario.

El rechazo de los vetos ha sido posible gracias a la mayoría parlamentaria que ostenta el PSOE en la Cámara Alta, con 113 del total de 265, a lo que se han sumado en cada una de las cinco votaciones al menos 150 senadores de partidos que ya respaldaron las cuentas en el Congreso, como ERC (15), EH Bildu (2), PNV (8), junto a senadores del grupo de la Izquierda Confederal, formado por En Común-Podem, Adelante Andalucía, Más Madrid, Compromís y Geroa Bai), del Grupo Mixto (PRC, Partido Aragonés, Agrupación Socialista Gomera y Teruel Existe) y la abstención del senador de Més per Mallorca.

De esta forma, tras superar su primer trámite en el Senado con holgura, las nuevas cuentas continuarán su trámite este martes con el debate y votación de los 41 vetos a 22 secciones del proyecto de Presupuestos, que previsiblemente también serán rechazados por la mayoría de izquierdas, y se sucederá el miércoles y jueves con el debate en la Comisión de Presupuestos, que elaborará un dictamen para su aprobación en pleno, junto con las enmiendas parciales, la próxima semana.

ENMIENDAS PARCIALES Y TRAMITACIÓN

Los principales grupos que respaldaron ya las cuentas en el Congreso -ERC, EH Bildu y PNV-- han decidido finalmente no registrar enmiendas, mientras que cuatro de los grupos que han presentado vetos a la totalidad --PP, Cs, JxCAT, CC-- y otras formaciones han presentado 3.872.

En concreto, el PP ha sido el grupo que más enmiendas parciales ha registrado, con un total de 1.649; Ciudadanos 342, JxCAT 581 y CC 115, a las que se suman las 1.084 del Grupo de Izquierda confederal (las más de 900 de Compromís, las 115 de Más País y las 40 de Mes per Mallorca) y las 85 del Grupo Mixto (Teruel Existe 42, partido Aragonés 1, PRC 10, Agrupación Socialista Gomera 20 y UPN 14).

En todo caso, parece previsible que las cuentas vean la luz definitivamente el día 23 ya que el grupo parlamentario del PSOE en el Senado cuenta con 113 senadores, a los que si se suman los de ERC (13), PNV (10) y EH Bildu (2) le proporcionaría una mayoría suficiente para sortear las enmiendas.

Las enmiendas que no se acepten en Comisión podrían ser elevadas al Pleno en forma de votos particulares, cuyo plazo de presentación concluirá a las 12.00 horas del viernes 18 de diciembre.

Finalmente, la tramitación concluirá en la sesión plenaria que comenzará el martes 22 de diciembre y se prolongará hasta el día 23, fecha en la que previsiblemente quedarán aprobados los Presupuestos de forma definitiva y entrada en vigor el 1 de enero, aunque podrían ser devueltos al Congreso si se introducen cambios.

MONTERO DEFIENDE SUS CUENTAS

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido durante el debate de totalidad las cuentas "expansivas" y "necesarias" para la recuperación, y ha agradecido el apoyo de las formaciones a los PGE, ya que "pensar diferente no es delito".

Ha criticado la "falta de responsabilidad" del PP, tildando de "argumento miserable" que Maroto haya hecho referencia a las víctimas del Covid, ha acusado al PP de usar su acento para "atacar a Andalucía" y le ha pedido que vuelva a ser un partido de estado, al tiempo que ha opinado que la intervención de Vox ha sido "un insulto a la inteligencia de los españoles".

A Cs le ha dicho que es una "pena" que no se hayan sumado a los PGE, aunque espera alcanzar futuros cuerdos, mientras que a JxCAT le ha afeado su rechazo porque "son buenos para Cataluña", al tiempo que ha negado a CC que se incumpla con el fuero canario y ha afirmado que CC se sienta en el consejo de la Autoridad Portuaria de Tenerife y éste ha propuesto al Gobierno la reducción de bonificaciones de tasas aeroportuarias.

Montero ha afirmado que se estudiarán las enmiendas parciales de los grupos que no han registrado vetos a la totalidad y que se tomará la decisión "grupo por grupo", ha defendido las previsiones, aunque ha reconocido que 2021 (todavía no será un año normal" en materia económica y ha abogado por un debate fiscal "alejado de la demagogia y el cortoplacismo" y ha advertido de que "no se puede consentir que se incentive una carrera fiscal a la baja".

LOS GRUPOS CRITICAN EL "RODILLO" DEL GOBIERNO

Por su parte, los grupos parlamentarios (PP, Cs, Vox, JxCAT y CC) del Senado que han presentado vetos a la totalidad a los Presupuestos de 2021 han realizado críticas al Gobierno por sus socios y "vergonzantes concesiones" para sacar adelante las cuentas públicas, el "rodillo" aplicado por el Ejecutivo al no admitir cambios en los mismos en el Senado, los "incumplimientos" y la tramitación 'exprés' junto a la ley educativa conocida como 'Ley Celaá'.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha criticado la "egolatría" del presidente del Gobierno y que las cuentas son el "principio de la austeridad", aumentan los impuestos a la clase media y conllevan el "inmenso precio político" con el "indigno" acuerdo con los socios. A estas crítica se ha sumado la senadora de Cs, Ruth Goñi, ante la "vergüenza moral" de que "ganan independentistas y populistas y pierden los españoles".

El portavoz de JxCAT, Josep Lluís Cleríes, ha rechazado los Presupuestos al no dar una solución al "conflicto" político entre Cataluña y el Reino de España, un "Estado represor" y conllevar "incumplimientos en Cataluña", al tiempo que desde Coalición Canaria Fernando Clavijo ha denunciado que se "vulnera" el Estatuto de autonomía canario y Régimen Económico y Fiscal canario y suponen una "condena" a la ruina de Canarias.

De su lado, el senador de Vox Jacobo González-Robatto ha vuelto a rechazar las subidas fiscales a clases medias, pymes y autónomos, y ha afirmado que su formación "nunca apoyará bajo ninguna presión o chantaje las cuentas de un Gobierno entregado a todos los enemigos de España".

MÉS PER MALLORCA SE ABSTIENE POR LA "OFENSA" DE MONTERO A BALEARES

En cambio, María Dolores Etxano (PNV) ha rechazado los vetos al ver los PGE necesarios para sentar las bases de un crecimiento sólido, así como Bernat Picornell (ERC), que apoya los PGE ante la crisis e Idurre Bideguren (EH Bildu) al opinar que marcan el inicio de un cambio de rumbo.

De su lado, el senador Vincenç Vidal (Més per Mallorca) ha afirmado que los PGE son necesarios pero no favorecen a Baleares y ha anunciado su abstención a los vetos generales y a las secciones por la "ofensa" de la ministra que ha sentido hacia Baleares durante su intervención al no profundizar en las necesidades de la isla.

Entre tanto, Eduardo Fernández (Más País) ha insistido que seguirán demandado la semana laboral de 4 días tras valorar sus enmiendas incluidas, y Clemente Sánchez-Garnica (Partido Aragonista) ha apoyado las cuentas porque "se necesita certidumbre" y reflejan las "prioridades más importantes" de inversión en Aragón.

En cambio, el senador de UPN, Alberto Catalán, ha tildado los PGE de "insidia y vergüenza" por "claudicar ante el independentismo radical", con una negociación y gestión presupuestaria en los que "la extrema izquierda impone condiciones y socios".

Desde los grupos del Gobierno, Sara Vilà (En Comú Podem) ha aplaudido que empiece a cerrar el "chiringuito fiscal" de la Comunidad de Madrid, y el senador del PSOE Gonzalo Palacín ha asegurado que los PGE propiciarán la "justicia fiscal" y cumplirá con inversiones.

