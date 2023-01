¿Por qué 2023 es el primer año sin 'paguilla de enero' en las pensiones?

MADRID, 30 Ene. (EDIZIONES) -

La conocida como 'paguilla de enero' consistía en un abono extraordinario que recibían los pensionistas el primer mes del año para tratar de contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo debido a la diferencia entre el aumento medio anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) y el incremento previsto por el Gobierno.

Este sistema se aplicó desde 2018 hasta este año, pero con el nuevo sistema aprobado por el Gobierno, la revalorazación de las pensiones se realiza sobre datos cerrados de inflación real, y no sobre estimaciones, por lo que un sistema como el de la 'paguilla' que servía para compensar desviaciones en la estimación ya no es necesario. Por tanto, este año 2023 será el primero en el que los pensionistas no recibirán esta especie de paga extra.

Concretamente, para este nuevo año, se han incrementado las pensiones un 8,5%, cifra que se aplicará a las contributivas. Sin embargo, las pensiones no contributivas han subido un 15%.

SUBIDA DE CASI 100 EUROS MENSUALES

En este sentido, la pensión media en España se situó este enero, tras dicho incremento, en 1.189,12 euros mensuales, mientras que en diciembre la pensión media del sistema era de 1.094,87 euros, lo que refleja una subida de casi 100 euros al mes.

Echando la vista atrás, por ejemplo el pasado año 2022 la cuantía de las pensiones se actualizó con una compensación del 1,6%. De esta manera, la 'paguilla de enero' para una pensión media de jubilación, que en diciembre de 2021 se situaba en España en 1.196 euros, fue de unos 268 euros.

INCREMENTO DEL GASTO EN PENSIONES

Para una pensión media del sistema (alrededor de 1.040 euros el diciembre del año 2021) la 'paguilla de enero' ascendió a unos 233 euros. Según los cálculos del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estos abonos para paliar la pérdida de poder adquisitivo debido al aumento de los precios supusieron un gasto de 2.000 millones de euros.

Según los cálculos del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el coste de las pensiones para este año aumentará un 11,4% respecto a 2022, hasta los 190.687 millones de euros, debido a la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC.