Asaja señala que las lluvias paralizan la cosecha para aceite y tensionan "aún más" los precios

ESTEPA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La organización agraria Asaja-Sevilla ha saludado las lluvias que están cayendo estos últimos días, pero ha advertido de que "complican" la recién comenzada cosecha de aceituna de molino y, además, tensionan "aún más" los precios del aceite.

Así lo señala en un comunicado tras la celebración de la XXIX Jornada de Olivar de Asaja-Sevilla, que se celebró en Estepa en colaboración con la D.O.P Estepa.

El director-gerente de Oleoestepa, Álvaro Olavarría, destacó un mercado "tan sensible" como el del aceite de oliva y señaló que paralizar la recolección tensionan "aún más la cuerda" en una campaña 2024-2025 que ha comenzado con tan solo 186.304 existencias iniciales, un enlace tan corto no visto desde 2015. "No poder recoger aceituna durante solo unos días puede llevar a la industria envasadora --que actualmente ene aceite para 30 días--, quedarse sin nada y puede provocar que los precios vuelvan a subir", explicó.

En su análisis sobre la situación actual del mercado del aceite de oliva, Olavarría aseguró que esa falta de aceite se refleja en las importaciones de la campaña 2023-2024, ya cerrada, que han sido de 246.200 toneladas, "la mayor cantidad importada nunca en España".

También se refleja en las exportaciones, que han bajado un 30%, pasando de 1.073.000 toneladas exportadas en la campaña 2021/2022 a 752.250 exportadas en 2023-2024.

El consumo interior en España también ha caído de manera importante. "De 598.400 toneladas en 2021-2022, hemos bajado a 367.400 t en la campaña 2022-2023, si bien en la campaña de 2023-2024 hemos recuperado la fidelidad de muchos consumidores y el consumo ha subido a 409.900 toneladas; no obstante, queda mucho por hacer, lo ideal es llegar a las 500.000 toneladas de consumo", aseguró Olavarría.

Este reto no será nada sencillo, teniendo en cuenta que los altos precios alcanzados por el aceite de oliva han hecho a muchos consumidores cambiar sus hábitos de consumo, gastando menos con el "aceite en spray" o las freidoras de aire, o bien optando por otros aceites más económicos, como el de orujo, cuyo consumo se ha incrementado un 44% desde 2022, o el de girasol, que se consume un 30% más que hace dos años.

Respecto a la producción prevista para esta campaña, Olavarría informó de que, según los aforos de la Junta de Andalucía, se espera una producción de 1.289.882 toneladas (854.000 toneladas en la campaña anterior), mientras que en los países mediterráneos se espera recuperar 693.000 toneladas de producción, alcanzando 3.040.000 toneladas ya que, exceptuando Marruecos e Italia, el resto de países incrementarán su producción.

Con este panorama y ante la gran pregunta que se hacen tanto olivareros como consumidores sobre si bajarán o seguirán subiendo los precios del aceite de oliva, Olavarría concluyó que "con la gran volatilidad existente y debido a la gran influencia de la meteorología, todo puede pasar, todo cambia de un día para otro, y todos los precios están en el bombo: lo que salga es una auténtica sorpresa".

ACTO INAUGURAL

La XXIX Jornada del Olivar de Asaja-Sevilla fue inaugurada por el presidente de Oleoestepa, Jesús Juárez; el alcalde del Ayuntamiento de Estepa, Antonio Jesús Muñoz; el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez Galera, y la presidente de Asaja-Sevilla, María Morales.

Todos quisieron poner en valor el cultivo del olivar, "un cultivo en continua evolución que tiene que adaptarse a un verdadero cambio de paradigma, y en el que se necesita seguir investigando para conseguir esa sostenibilidad que es clave en la agricultura y que favorece la producción de alimentos saludables", como afirmó el alcalde de Estepa.

En este mismo sentido se pronunció el secretario general de Agricultura, quien informó sobre la Estrategia Andaluza para el Sector del Olivar 2023-2027, "que va a suponer una mejora en la competitividad y la sostenibilidad tanto de las explotaciones olivareras como de la industria olivarera".

Este documento estratégico, que debe marcar las claves para la toma de decisiones futuras, contribuirá a la mejora de este sector, del que se busca impulsar la calidad diferenciada de la producción olivarera a través de las Denominaciones de Origen (DO), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y la Producción Ecológica, así como difundir el carácter saludable del aceite de oliva entre la población, añadió.

PROYECTO BIOLIVAR PARA UN OLIVAR SOSTENIBLE

Tras la inauguración, se presentaron los resultados y las experiencias adquiridas en el marco del proyecto Biolivar, que desde sepembre de 2022 se ha estado desarrollando para impulsar la sostenibilidad en el sector olivarero, mejorando la biodiversidad y reduciendo la erosión de los suelos.

Como se informó en el encuentro, el proyecto ha logrado importantes avances en la mejora de la sostenibilidad de este cultivo, centrando sus esfuerzos en práccas que favorecen tanto el medio ambiente como la rentabilidad.

En el grupo operativo que ha desarrollado este proyecto, coordinado por Asaja-Sevilla, han parcipado el Consejo Superior de Invesgaciones CienFficas (CSIC), a través del Instuto de Agricultura Sostenible (IAS) y la Estación Biológica de Doñana (EBD); la Denominación de Origen Protegida Estepa (DOP Estepa); la empresa Evenor-Tech, Asaja-Andalucía, Syngenta, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Jaén.

La colaboración entre estos actores ha sido clave para alcanzar los objetivos planteados y fomentar prácticas agrícolas que protejan el entorno natural y mejoren la calidad de vida en las zonas rurales.

LOS BENEFICIOS DE LAS CUBIERTAS VEGETALES

Entre los logros más destacados del proyecto se encuentran la implementación de cubiertas vegetales, que no solo mejoran la salud del suelo, sino que también incrementan la biodiversidad del ecosistema del olivar.

Como explicó el invesgador del Instuto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) José Alfonso Gómez, "el principal beneficio agronómico de las cubiertas, a largo plazo, es el control de la erosión y mantener la capacidad de retener agua en el suelo". En cambio, recordó que "hay que tener en cuenta que el principal factor limitante es la necesidad de equilibrar estas ventajas con el riesgo de competencia por agua con el olivo, y para ello hay que tratar de alcanzar un equilibrio entre estos dos factores".

Asimismo, el invesgador del IAS-CSIC recordó que, aunque las cubiertas son una herramienta úl, sólo funcionarán si se adaptan a las condiciones. Por ello, una de las aportaciones al proyecto Biolivar ha sido la elaboración de una guía de cubiertas que ayude a los agricultores a la toma de decisiones para su implantación, según los condicionantes y parcularidades de cada explotación.

También se ha elaborado una guía informativa sobre la erosión del olivar, con la que se ayuda a evaluar a los riesgos y se ofrecen recomendaciones prácticas y técnicas para minimizarla. Ambas guías estarán disponibles en noviembre.

LA BIODIVERSIDAD DEL OLIVAR

A continuación, los investigadores de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) Xim Cerdà y Ramón Soriguer abordaron la mejora de la biodiversidad del olivar en la comarca de Estepa en base a las experiencias del proyecto. Para poder conocer el estado de los ecosistemas, en este caso de los olivares, se requieren indicadores relevantes desde el punto de vista ecológico. En el proyecto Biolivar, además de estudiar las aves, se han estudiado las hormigas como indicadoras de diversidad.

Como explicó Cerdà, el objetivo ha sido comparar la biodiversidad en los diferentes tipos de cultivo de las fincas participantes (riego, secano y superintensivo), muestreando las hormigas mediante trampas de caída. Estos estudios han reflejado que la mayor diversidad de hormigas se encontraba en la finca de riego encontrando menos diversidad en la de secano y en la de superintensivo.