Best Hotels construye un nuevo resort en Chipiona de más de 400 habitaciones que inaugurará en 2025

La cadena prevé superar las 15.000 habitaciones en los próximos años



MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera Best Hotels prevé inaugurar durante el segundo semestre de 2025 en la localidad gaditana de Chipiona un hotel de nueva construcción de 412 habitaciones que se suma al que ya opera la cadena en esa zona andaluza. Con ella la hotelera dispondrá de más de 1.000 habitaciones en esta localidad, en sus dos hoteles.

Con este nuevo hotel en Andalucía y los proyectos en República Dominicana --donde ya está construyendo el tercer resort--, Best Hotels prevé superar las 15.000 habitaciones en los próximos años.

La cadena hotelera que actualmente gestiona 39 hoteles entre España, Andorra y República Dominicana con más de 12.500 habitaciones, ha confirmado la construcción de este nuevo hotel en la Costa de la Luz, un establecimiento estratégicamente ubicado en primera línea de la playa Las Tres Piedras de la urbanización Costa Ballena, en Chipiona.

Con este nuevo proyecto en Chipiona, Best Hotels fortalece aún más su presencia en la Costa de la Luz, donde ya opera el hotel Best Costa Ballena, inaugurado en 2018 y que cuenta con más de 600 habitaciones. Así, próximamente, la cadena dispondrá de más de 1.000 habitaciones en esta localidad, en sus dos hoteles.

"Actualmente, estamos construyendo dos nuevos establecimientos: este hotel en Chipiona y nuestro tercer resort en República Dominicana. Además, estamos ultimando el proyecto de otro resort de cinco estrellas en Playa Bávaro. De este modo, en los próximos años, ofreceremos más de 40 hoteles y aproximadamente 15.000 habitaciones en España, Andorra y República Dominicana", afirma el director general corporativo de Best Hotels, Juan Alcubilla.

Este nuevo hotel reflejará la arquitectura andaluza y se enfocará en el público familiar. Contrá con una amplia zona ajardinada, piscina lúdica para niños, piscina 'only adults', gimnasio, un spa y un parking subterráneo. Además, dispondrá de dos restaurantes temáticos, así como un club infantil con animación, una bolera y una sala de fiestas.

REAPERTURA EN MÁLAGA.

La cadena dirigida por Juan Alcubilla acaba de reabrir ese verano en Málaga el emblemático hotel Best Tritón de Benalmádena tras un año y medio de reforma integral del establecimiento.

El Best Tritón es un establecimiento de cuatro estrellas situado cercano al Puerto Deportivo de Benalmádena y junto frente a una de las principales playas de la localidad malagueña.

Además de la reforma integral de sus casi 500 habitaciones y todas las zonas comunes, también se ha aprovechado para optimizar los espacios exteriores para incluir más servicios como nuevas piscinas lúdicas, una piscina infinity, un sky bar y una nueva zona gastronómica. Además, gracias a la optimización de los espacios exteriores, se ha creado un parking con más de 200 nuevas plazas.

Desde la dirección del hotel se asegura que con esta reforma se ha conseguido que el hotel sea más sostenible y con menos consumo medioambiental gracias a la implantación de última tecnología tanto en las habitaciones como en las zonas comunes.

La cadena hotelera actualmente gestiona tres hoteles con más de 1.200 habitaciones en la localidad malagueña de Benalmádena. Además del Best Tritón, ofrece el Best Benalmádena (4 estrellas y 281 habitaciones) y el Best Siroco (4 estrellas y 400 habitaciones).