El Brent cae por debajo de los 90 dólares tras el inicio de la ofensiva comercial de EEUU contra Irán

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MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se hunde un 3% y se sitúa en los 89,45 dólares por barril a las 13.00 horas, después de que Estados Unidos anunciara el inicio de la ofensiva comercial contra Irán, denominada 'Paria Económico', bajo la que busca aislar completamente a la economía iraní, incluyendo posibles sanciones contra los países que mantengan cualquier lazo económico con el país asiático.

El Brent caía desde los 92,11 dólares marcados en la apertura del mercado tras una madrugada en la que el Gobierno estadounidense ha desvelado un paquete de sanciones contra entidades, individuos y buques vinculados a la República Islámica como parte de la anunciada como la "mayor ofensiva financiera jamás orquestada contra un adversario".

Por su parte, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, reducía su precio por encima del 3% y se ubicaba en los 82,3 dólares.

"A partir de hoy (este lunes), las acciones del Departamento del Tesoro y otras agencias estrecharán el cerco y bloquearán toda posible fuente de ingresos que financie a la Guardia Revolucionaria y al malvado régimen iraní. Estamos aplicando un enfoque de cero fugas", sostuvo el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en rueda de prensa.

La Administración Trump llevaba días anunciando la implementación de medidas coercitivas contra la economía iraní, llegando a denominar la operación como el 'Día D económico' --en referencia al Desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial--. Sin embargo, Bessent solamente detalló nuevas sanciones contra 60 organizaciones y personas, incluidos militares y altos funcionarios del país asiático.

Por otro lado, Bessent hizo una llamada a la comunidad internacional para acabar con toda relación económica con Irán, amenazando con castigos para quién permita la financiación iraní, sin especificar acciones concretas ni naciones afectadas.

Precisamente, preguntado sobre la falta de contundencia y la demora en su actuación, el responsable del Tesoro ha proclamado que consideran "importante" dar un periodo de corrección a los países. "Creemos que una advertencia y un nivel de expectativas claro es apropiado, y si las personas no quieren cumplir con nuestras expectativas, entonces esperamos, y ellos deberían esperar, que abandonen el sistema del dólar", ha sentenciado.

La cuestión central se encuentra en hasta qué punto decidirá Estados Unidos llevar a término futuras sanciones contra países que continúan comerciando con Irán. China se posiciona como el mayor comprador de crudo iraní, Emiratos Árabes Unidos (EAU) cuenta con un comercio bilateral de hasta 21.000 millones de dólares con Irán y Turquía importa una gran cantidad de gas natural del país asiático, entre otros ejemplos.

Por el momento, el alto funcionario del Gobierno estadounidense ha mostrado su preferencia por la diplomacia para que estas naciones, y otra muchas, corten su lazos con Irán, aunque China ya ha respondido que adoptará "todas las medidas necesarias" para "proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos" frente a cualquier acción por parte de Estados Unidos.

"China está siguiendo de cerca los acontecimientos y adoptará todas las medidas necesarias para proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha reiterado la oposición de Pekín a "las ilegales sanciones unilaterales", según recoge el diario chino 'Global Times'.

IRÁN IRONIZA

El Gobierno de Irán ha desdeñado las declaraciones de Washington, ironizando con el famoso discurso del expresidente estadounidense George W. Bush asegurando en mayo de 2003 que las tropas norteamericanas habían "cumplido la misión" iniciada seis semanas antes con la invasión de Irak.

Las declaraciones de Bush, en las que anunció el fin de las principales "operaciones de combate" y la derrota del régimen de Sadam Husein fueron rápidamente criticadas o tildadas de excesivamente optimistas, especialmente ante el recrudecimiento de los ataques de la insurgencia iraquí, que continuaron hasta la retirada en 2011 de las tropas estadounidenses del territorio de Irak.