Cataluña reclama una moratoria hasta 2025 y el replanteamiento de la reducción de la pesca

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha reclamado una moratoria hasta 2025 y un replanteamiento de la reducción de la pesca de arrastre propuesta por la Comisión Europea (CE).

"No sólo pedimos una moratoria para el 2025, sino que pedimos un nuevo planteamiento desde la CE porque así no podemos seguir", ha afirmado en una entrevista en TV3 de este lunes recogida por Europa Press.

Ha expresado que la propuesta es "muy lesiva y perjudicial y no puede aprobarse", además de indicar que los estudios con que trabaja la CE no están actualizados: "Los datos que tenemos a través de Icatmar, que también realizan estudios científicos sobre los stocks de peces que hay en estos momentos nos dicen cosas que no coinciden con la posición de Bruselas".

En este sentido, ha afirmado que "evidentemente queremos preservar la biodiversidad y los stocks de peces", y ha defendido que éstos con las vedas voluntarias y las reducciones de los días de pesca llevadas a cabo ya se habían recuperado, a su juicio.

"Si esta propuesta supone la desaparición de la flota catalana, ¿estamos dispuestos a aprobarla?", se ha preguntado, añadiendo que algo no se habrá hecho bien cuando toda la flota y gremios pesqueros, las comunidades autónomas y los países afectados e incluso los eurodiputados no ven, en sus palabras, esta propuesta.