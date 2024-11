Cellnex evalúa con agencias de rating el "potencial" avance de la remuneración al accionista en 2025

Está en negociaciones "avanzadas" con MasOrange para ampliar su contrato hasta 2048

Cellnex está evaluando con las agencias de rating el "potencial" avance de la remuneración al accionista en 2025, aunque avanza que mantendrá "intactos" sus compromisos de endeudamiento y calificación de grado de inversión, según ha informado este lunes la compañía, que ha presentado antes de la apertura del mercado sus cuentas correspondientes a los nueve primeros meses de este año.

"En poco más de un año habremos logrado buena parte de los principales objetivos estratégicos que nos fijamos para el nuevo capítulo de Cellnex, que prevemos poder completar con el avance de la remuneración a nuestros accionistas --una vez cerradas las operaciones de venta de Irlanda y Austria--, cumpliendo así con todos y cada uno de nuestros compromisos con el mercado", según ha avanzado el consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano.

En este contexto, Cellnex prevé cerrar la venta de su negocio en Austria antes de final de año y la de Irlanda en el primer trimestre de 2025.

Cellnex registró pérdidas de 140 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 29,2% inferiores a las del mismo periodo de 2023, en tanto que sus ingresos alcanzaron los 2.903 millones de euros, un 7% más.

NEGOCIACIONES "AVANZADAS" CON MASORANGE

De su lado, la compañía ha avanzado que está en negociaciones "avanzadas" con MasOrange, para extender y unificar en un único contrato su relación con el operador móvil en el marco de su proceso de fusión en España, ampliándolo hasta 2048 (con opción de renovación 'all or nothing" en 2038).

La compañía ha indicado que se adaptará de manera "flexible" a la estrategia de red de MasOrange en el corto plazo, a la que proveerá con servicios adicionales para la densificación de la misma.