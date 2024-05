La CNMC analiza la contratación interna entre sociedades del grupo público Enusa

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe sobre la contratación interna realizada entre determinadas sociedades del grupo Enusa, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), según ha informado este martes el organismo presidido por Cani Fernández.

Enusa, que centra su actividad en el negocio nuclear, posee una participación del 100% de la filial Etsa, dedicada a la logística y transporte de mercancías peligrosas radiactivas, nucleares y químicas en cisternas.

La solicitud de informe se ha centrado en la relación contractual intragrupo para la prestación de servicios de transporte de materiales radiactivos y nucleares de la filial a la matriz.

La CNMC no ha apreciado a priori distorsiones a la competencia en el sentido previsto en el artículo 321.6 de la LCSP dado que el contrato entre Enusa y Etsa analizado "tiene como objeto atender ciertas necesidades de la actividad de la matriz".

También ha subrayado que no hay indicios de que los precios de este contrato no sean de mercado, al tiempo que ha manifestado que las cláusulas de cesión o subcontratación no desvirtúan la relación interna entre las sociedades del grupo empresarial, respetando el principio de neutralidad competitiva.