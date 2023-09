El comité de Pescanova lamenta la "deriva equivocada" que ha llevado a la firma a presentar un ERE

VIGO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Pescanova España Back Office Chapela (del grupo Nueva Pescanova) ha prometido trabajar "desde el primer momento" para "minimizar" el impacto del ERE extintivo anunciado por la empresa en las últimas horas, y que se plantea para un centenar de trabajadores de oficinas de Chapela y Madrid, y han lamentado que se ha llegado a esta situación "por una deriva equivocada, sin rumbo ni capitán".

Así lo han comunicado a la plantilla, tras celebrar este jueves una reunión urgente y después de que la empresa haya confirmado su intención de negociar esa medida regulatoria, argumentando motivos "organizativos" y "económicos".

El comité ha apostado por negociar para disminuir el número de despidos y conseguir "una condiciones suficientes que permitan terminar el proceso con la apliación de medidas voluntarias de adhesión". "El comité está unido y luchará para defender los derechos de las personas trabajadoras", ha señalado.

Con todo, ha lamentado que la empresa ha llegado a esta situación "por una deriva equivocada, sin rumbo ni capitán", y han recordado que todos los trabajadores de Pescanova España han contribuido a "hacer crecer" la empresa y no quieren "verla desaparecer". "Juntos/as denunciaremos que no somos las personas trabajadoras las culpables de la situación que la empresa está atravesando, y un ERE de 100 trabajadores/as no arreglará el futuro", ha subrayado el comité.

El responsable de Industria de CC.OO. en Vigo, Celso Carnero, ha lamentado que "la mala gestión" de la empresa haya llevado a que tengan que ser los trabajadores "los que paguen las consecuencias", y ha incidido en que el sindicato (mayoritario en el comité) peleará por minimizar el impacto del ERE y reclamará "garantías de futuro".