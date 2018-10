COMUNICADO: Altran presenta su plan estratégico: 'Altran 2020. Ignition' (1)

Actualizado 23/11/2015 13:58:20 CET

El Nuevo plan estratégico establece un nuevo horizonte para el mercado de la Ingeniería y de los servicios de I+D (ER+D). Objetivos de 'Altran 2020. Ignition' > 3.000 millones de euros en ingresos y mejora de la rentabilidad a través del aumento del valor añadido, la industrialización GlobalShore, la expansión geográfica y la excelencia operacional.

- Nuevos motores impulsarán el mercado de servicios de Ingeniería y de I+D,

esperando alcanzar EUR220 mil millones en 2020.

- Se espera que la globalización y la consolidación se acelerarán de forma significativa

impulsadas por la demanda del cliente.

- Altran mejorará sus servicios a través del aumento del valor añadido, una

industrialización GlobalShore y una calidad impecable.

- Objetivos financieros para 2020:

- Ingresos: > 3.000 millones de euros

- Margen EBIT: 13% de los ingresos

- Free Cash-Flow: 7% de los ingresos

Hoy Altran anuncia su plan estratégico 2016-2020: 'Altran 2020. Ignition'

Este ambicioso plan tiene como objetivo dar valor a todos los grupos de interés de la compañía:

-- Los clientes, con soluciones de vanguardia, una mayor competitividad y presencia global,

-- Los accionistas de Altran, que se beneficiarán de unos mejores resultados financieros,

-- y los ingenieros de Altran, con una nueva forma de cumplir con su pasión por innovar.

"Estamos en un verdadero punto de inflexión para nuestra industria. El mercado de la Ingeniería y los servicios de I + D están experimentando cambios profundos. Estimamos que nuestro mercado va a crecer mucho más rápido de lo que la observación tradicional ha sugerido hasta ahora. Esto será impulsado por los clientes, que deben acelerar su tiempo de salida al mercado para innovar mejor, para diferenciarse, traer lo mejor del planeta a su propia I+D y pasar a la externalización transformacional por razones de eficiencia.

Los clientes quieren que entendamos las particularidades de sus actividades, que propongamos soluciones eficaces y de mayor valor. Ellos esperan que seamos globales y capaces de proporcionales un enfoque que combine tecnologías críticas, dominio experto y la transversalidad entre los sectores.

'Altran 2020. Ignition' se ha diseñado para responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. En primer lugar, vamos a aumentar el valor de lo que les ofrecemos. Por lo tanto, vamos a complementar nuestra oferta actual mediante la canalización de toda la experiencia, los recursos y la propiedad intelectual en todo el mundo a través de una serie de centros mundiales especializados. En segundo lugar, los clientes esperan que seamos cada vez más industrial. Ellos quieren tener lo mejor que el planeta les puede ofrecer al mejor precio posible. Por lo tanto, vamos a generar las mayores capacidades offshore del mundo en servicios de Ingeniería e I+D (ER+D). Por último, no podemos ser globales si no mejoramos de manera significativa en algunos mercados clave, y en particular, desarrollando una presencia importante en los Estados Unidos.

Este plan estratégico es una historia de crecimiento que beneficiará a nuestros clientes, nuestros accionistas y nuestros 25.000 ingenieros y consultores. Vamos a ejecutar para ser más globales, más innovadores, y adaptar nuestros modelos de negocio para servir mejor a nuestros clientes. Vamos a mantener una atención máxima en las operaciones y la satisfacción del cliente. 2016 y 2017 serán años de transición y transformación, con el fin de alcanzar el pleno rendimiento en 2018-2020", ha declarado Dominique Cerutti, presidente y consejero delegado del Grupo.

'Altran 2020. Ignition'

Se espera que el mercado de la Ingeniería y de los servicios de I+D alcance los 220 millones de euros para 2020, impulsados por las expectativas de los nuevos clientes.

Tres palancas impulsarán la industria de servicios ER+D:

-- El gasto en I+D entre todos los sectores y principalmente entre las 500 mayores empresas (+ 6% P.A.) debido a la necesidad de diferenciación, los horizontes disruptivos proporcionados por las tecnologías, y las cada vez más fuertes regulaciones ambientales y de seguridad

-- El incremento progresivo de la tasa de Externalización (+ 0,5pt P.A.) hacia los socios de ingeniería como Altran

-- La aceleración de la externalización transformacional, ofreciendo un nuevo nivel de eficiencia a los clientes

Altran es la mejor posicionada para liderar esta transformación del mercado

Debido a la evolución, la globalización y la futura consolidación del mercado, esperamos que, como los patrones típicos sugieren en una fase de madurez, que solo algunos líderes mundiales surgirán, copando hasta el 20% de este mercado de 220 mil millones de euros. Altran, gracias a sus equipos, sus activos, sus laboratorios, la propiedad intelectual y su presencia internacional está bien posicionada para hacerse con esta oportunidad.

Cuatro motores de crecimiento

- Aumento del Valor añadido: las demandas de los clientes están pasando a ser más

amplias y específicas. Altran afinará sus modelos de creación de valor con cuatro

iniciativas: World Class Centers, actividades de Business Consulting, expansión del

Desarrollo de Productos Innovadores, así como el despliegue de equipos especializados

en ofertas transformacionales.

- Industrialized GlobalShore: Altran tiene la intención de construir la primera

capacidad mundial offshore en servicios de ER+D, desarrollando una cadena de

suministro escalable e industrializada en servicios de ingeniería a un precio de

entrega competitivo.

- Expansión geográfica:

- Estados Unidos: cambio de dimensión para alcanzar los 500 millones de euros para

2020.

- Alemania: inversión y crecimiento por encima de 400 millones de euros para 2020.

- China: reforzar las Joint Ventures existentes (con el foco en automoción).

- India: expansión, desde una base existente de 1.200 personas, para llegar a ser la

piedra angular de la estrategia de la industrialización Globalshore.

- La excelencia operacional seguirá siendo prioritaria: disciplina best-in-class

enfocada en la tasa de facturación y la optimización de costes.

El éxito del plan se logrará a través de un gradual enfoque de implementación, manteniendo la disciplina global de ejecución. Altran cree que este plan estratégico define un nuevo modelo de valor y crea niveles estándar para el sector de los servicios ER+D, que ayudará a los clientes globales a lograr sus ambiciosos objetivos en un excitante, pero más estricto y exigente, entorno de mercado.

Elementos clave del modelo financiero Altran 2020:

Ingresos: > 3.000 millones de euros

Margen EBIT: 13% de los ingresos

Free Cash-Flow: 7% de los ingresos

Crecimiento EPS: > 100% durante el periodo

Apalancamiento < 1.5 time EBITDA al término de cada año (incluyendo la actividad M&A).

