COMUNICADO: Yaman Abou Jieb gana la temporada 7 de STARS OF SCIENCE en MBC4

El innovador sirio es seleccionado como ganador

Yaman Abou Jieb, un joven innovador procedente de Siria, emergió victorioso en la impresionante final de Stars of Science celebrada en Doha, Qatar, finalizando la temporada número 7 del programa de TV de "edutainment reality" desarrollado por medio de la Qatar Foundation for Education, Science and Community Development's (QF) y emitido en MBC4.

El voto de los espectadores dentro del mundo árabe y combinado con la deliberación del jurado proporcionó a Yaman Abou Jieb una puntuación del 37,2%, que fue suficiente para ganar el primer premio de 300.000 dólares estadounidenses por su lavadora solar, Glean. Yaman avanzó en temporada 7 de Stars of Science gracias a sus características de resistencia y determinación.

Lanzado en 2009, Stars of Science se dedica a la innovación científica, y su finalidad es dar a conocer la siguiente generación de jóvenes innovadores árabes. La iniciativa lleva a cabo la visión global de la QF para liberar el potencial humano a través de la creación de un entorno que facilite el aprendizaje y la adquisición de conocimientos.

Omar Hamid, inventor de la silla de oración Sanda, consiguió el segundo lugar con una puntuación combinada del 23,1% y ganando 150.000 dólares estadounidenses. Omar encantó a las audiencias de este año gracia a su creatividad y pasión por el impacto social.

La innovación tenaz y solucionador de problemas del Reino de Arabia Saudita, Hassan Albalawi, consiguió el tercer puesto tras alcanzar una puntuación del 20,4% gracia a su gorra analizadora de datos de la actividad cerebral EEG llamada Wakecap. Mohamed Mourad Benosman, un pensador con voluntad de hierro que procede de Argelia, se hizo con el puesto obteniendo una puntuación del 19,3% por su ECG analizador de estrés, Digiheart. Hassan ganó 100.000 dólares estadounidenses, al tiempo que Mohamed consiguió un premio de 50.000 dólares estadounidenses.

"Stars of Science ha sido una experiencia increíble en la vida - estoy orgulloso de representar a Siria en esta gran competencia", explicó Yaman Abou Jieb, ganador de la edición 7 de Stars of Science. "Al conectar a los jóvenes innovadores como yo con los recursos y la experiencia, Qatar Foundation genera interés en los campos de la ciencia, la ingeniería y el diseño en el mundo árabe. Como avance, estaré motivado no solamente para desarrollar a Glean sino también para instar a los jóvenes de toda la región a que tenga confianza en sus capacidades de cara a poder mejorar las vidas por medio de la innovación".

Stars of Science volverá en el año 2016 con su edición número 8. En la nueva temporada, Stars of Science aceptará solicitudes de jóvenes de entre 18 y 35 años. Se destacará la búsqueda de ideas de proyectos prometedores que contribuyan a resolver los desafíos del desarrollo sustentable en los países árabes y en asegurar que las invenciones sean beneficiosas para sus comunidades y tengan un impacto regional y mundial. Se permiten proyectos relacionados con diversas áreas que abarcan desde la computación y tecnología de la información, energía y medio ambiente, hasta la salud y las ciencias biomédicas.

El programa también diversificará los premios de cara a los finalistas con el objetivo de incluir becas y subvenciones para el desarrollo de productos, como por ejemplo la incubación. El valor total de los premios para los finalistas aumentará hasta los 1.000.000 dólares estadounidenses.

Los innovadores interesados en participar en la temporada 8 de Stars of Science tienen tiempo hasta el 30 de enero de 2016, día en el que finaliza la aceptación de las inscripciones online. Se invita a los interesados de toda la región a inscribirse a Stars of Science a través de la página web oficial del sitio: http://www.starsofscience.com.

Si desea más información visite: Página web - http://www.starsofscience.com Facebook - https://www.facebook.com/StarsOfScienceTV Twitter - https://twitter.com/starsofscience YouTube - https://www.youtube.com/user/StarsOfScienceTV Instagram - https://instagram.com/starsofsciencetv

Stars of Science

Entrando en su temporada número 8,el programa televisivo de "edutainment reality" científico líder más importante en el mundo árabe, Stars of Science, una iniciativa de la Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF), volverá en 2016 a la MBC4 con un nuevo formato destacado.

Nueve candidatos seleccionados en todo el mundo árabe, con edades que abarcan entre los 18 y 35 años, van a participar en la competición gracias a sus ideas de proyectos prometedores que contribuyan a resolver los desafíos del desarrollo sostenible en los países árabes. Deberán garantizar que sus inventos consigan ser beneficiosos para sus comunidades y presenten un impacto regional y mundial. Permiten disponer de proyectos en diversas áreas que abarcan desde la computación y tecnología de la información, energía y medio ambiente, hasta salud y ciencias biomédicas.

Las mentes más brillantes de la región competirán de forma destacada entre ellas, y sus innovadoras ideas entrarán dentro de una ronda eliminatoria de validación de prototipos y clientes para tener la posibilidad de ganar una contribución de hasta 1.000.000 dólares estadounidenses en forma de fondos iniciales y apoyo en especie.

Durante un destacado proceso exhaustivo de 10 semanas de duración, los candidatos demostrarán la validez de sus soluciones gracias al apoyo de un equipo de experimentados ingenieros, diseñadores y líderes empresariales, junto con alumnos de Stars of Science, al mismo tiempo que están compitiendo contra el reloj en un laboratorio diseñado a medida donde se necesitará perseverancia y los recursos para conseguir tener éxito.

Si desea más información visite la página web: http://www.starsofscience.com

Qatar Foundation - Liberando el potencial humano

La Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development (QF) es una organización privada sin ánimo de lucro que apoya a Qatar en su camino desde una economía basada en el carbono a una economía basada en el conocimiento, a través de la liberación del potencial humano para el beneficio de Qatar y también del mundo entero. Fundada en el año 1995 por medio de Su Alteza Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, el Emir Padre, QF está presidida por Su Alteza Sheikha Moza bint Nasser.

La labor de QF integra la formación, la investigación y el desarrollo comunitario. Universidades de nivel mundial viajan a Qatar para conseguir crear un sector educativo en el que los jóvenes puedan desarrollar las actitudes y destrezas necesarias para una economía basada en el conocimiento. Al mismo tiempo, QF construye la capacidad de innovación y tecnología de Qatar a través del desarrollo y la comercialización de soluciones por medio de las principales ciencias. La fundación también trabaja para fomentar una sociedad progresiva a la vez que mejora la vida cultural, protege el patrimonio de Qatar y da asistencia a las necesidades sociales inmediatas dentro de la comunidad.

Si desea disponer de la lista complete de iniciativas QF y proyectos visite la página web http://www.qf.org.qa

