El consejo de administración de Mediapro aprueba la salida de Jaume Roures como socio gestor

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Grup Mediapro ha aprobado este viernes, a petición de su socio mayoritario, la desvinculación de Jaume Roures de la gestión del grupo, después de 30 años al frente del mismo.

Según ha informado la compañía, al mismo tiempo se ha ratificado a Tatxo Benet, también socio-gestor, en sus cargos de presidente y consejero delegado, cargos que ya venía ejerciendo desde hace más de diez años.

"Roures y Benet han sido unas piezas clave en la evolución no solo de Grup Mediapro, sino que han sido referentes mundiales en el sector audiovisual", ha destacado.

En este sentido, el grupo audiovisual ha asegurado que "continuarán con normalidad en sus puestos" todos los miembros del equipo directivo de Mediapro: Juan Ruiz de Gauna, director general; Eva Abans, directora financiera; Josep Ensesa, Legal Officer; José Luis Rubio, director de Broadcast and Media Services; Laura Fernández Espeso, directora de The Mediapro Studio; Carmen Fernández Tallón, directora de Innovación, o Carme Anglada, directora de Comunicación.

"Todos ellos están plenamente comprometidos con el futuro del grupo", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que "trabajan sin descanso para satisfacer a sus clientes y aportarle valor a los accionistas, en un ambiente de trabajo en el que las personas están por encima de cualquier otra consideración".

EFICIENCIA, EFICACIA Y DEDICACIÓN

El consejero delegado de Grup Mediapro, Tatxo Benet, ha declarado "Grup Mediapro se ha convertido en una gran empresa, una empresa resiliente que ha demostrado que siempre ha sabido superarse ante cualquier nuevo desafío". "Todo el equipo gestor y las 7.000 personas que trabajamos en el grupo seguiremos haciéndolo con la misma eficiencia, eficacia y dedicación. Todo el equipo gestor y su consejero delegado estamos totalmente alineados con los socios accionistas del grupo, Southwind y WPP, con quienes compartimos sin fisuras el proyecto de futuro de la compañía", ha subrayado.

"No hay, en este sentido, ni la más mínima disconformidad. En este sentido, no solo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa. Y no los va a haber mientras este equipo directivo esté aquí, porque es este equipo directivo quien los ha puesto en práctica durante treinta años y porque nuestros accionistas comparten nuestro proyecto y nuestros valores, que han sido clave a la hora de valorar su inversión en Mediapro. Nadie los ha cambiado ni nadie quiere cambiarlos", ha asegurado.

Por otro lado, Benet ha afirmado que "el vacío que deja Jaume en el grupo es inmenso". "Y desde un punto de vista personal añoraré mucho estas décadas maravillosas de trabajo conjunto, codo con codo, durante las que hemos colaborado para levantar el Grup Mediapro y convertirlo en lo que es. Pero ello no hubiera sido posible sin las personas que trabajan en el grupo, los mejores profesionales en sus respectivas áreas. En este sentido, Grup Mediapro seguirá estando en muy buenas manos", ha manifestado.

"La inspiración y el legado que nos deja Jaume forman parte insustituible del ADN de Grup Mediapro y seguirán siempre presentes en el trabajo de esta compañía, recordándonos que lo primero son las personas, que nunca debemos renunciar a nuestras ideas y sueños, que trabajando como lo ha hecho Jaume seguiremos alcanzando todo aquello que persigamos, por difícil que parezca, sin que el miedo sea un freno a lo que el talento y el esfuerzo nos fijen como objetivo", ha comentado.

Finalmente, Tatxo Benet ha remarcado: "Vamos a cumplir ahora 30 años de vida y todos, absolutamente todos, accionistas, consejero delegado, equipo directivo y todas las personas que componen el grupo estamos alineados y comprometidos para vivir otros treinta años, como mínimo, con el mismo éxito que hasta ahora hemos tenido".