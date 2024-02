Esade liderará el debate sobre sostenibilidad y tecnología en el foro 4YFN del Mobile World Congress

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Esade liderará el debate sobre sostenibilidad y tecnología que se celebrará en el '4 Years From Now'(4YFN), el encuentro de emprendimiento e innovación que se celebra en el marco del Mobile World Congress y en el que participará por octavo año consecutivo como colaborador académico oficial, ha informado la institución en un comunicado.

Bajo el lema 'Connected Minds. Leaders of Green Futures', Esade liderará la vertical GreenTech del '4YFN', que la feria ha impulsado este año coincidiendo con su décimo aniversario y que entre el 26 y el 29 de febrero reunirá en Barcelona a emprendedores, start-ups y profesionales vinculados a este ecosistema.

Según ha informado Esade, esta participación "reafirma la apuesta de la escuela por abordar con urgencia los desafíos ambientales y sociales, así como la necesidad de promover prácticas empresariales responsables para construir un futuro más sostenible".

"En un mundo redefinido por la tecnología y la sostenibilidad son más necesarios que nunca los líderes conscientes y responsables. En Esade, estamos comprometidos con el desarrollo de profesionales y emprendedores que comprendan y aprovechen el potencial transformador de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas y se conviertan en agentes del cambio para construir unas sociedades más sostenibles, éticas y equitativas", ha explicado el director general de Esade, Xavier Mendoza.

En el marco del '4YFN', Esade organiza varias sesiones y participa en diversos debates para abordar cuestiones como la transformación energética de la mano de estudiantes y participantes en la iniciativa Challenge Based Innovation (CBI), impulsada por el @IdeaSquare y el Departamento de Innovación del CERN, junto con el Fusion Point de Esade, para desarrollar prototipos que den respuesta a retos que tiene planteados la humanidad, como mejorar la calidad del aire o presentar ideas para un mundo más verde.

Lo hace a través de un panel organizado por el Esade Entrepreneurship Institute (EEI) y el Esade Center for Social Impact (ECSI), donde el emprendimiento se une al impacto social para contribuir a un mundo más sostenible.

Expertos de Esade analizarán también cómo diseñar e implementar estrategias efectivas de inteligencia artificial para posicionar las organizaciones a la vanguardia de la innovación y la competitividad.

Además, debatirán sobre cómo hacer que el aprendizaje automático sea sostenible en un panel en que expertos reflexionarán sobre el equilibrio necesario para un uso responsable de la inteligencia artificial a fin de evitar consecuencias ambientales no deseadas.

En este marco, otro panel organizado por Esade tratará de la necesidad de unir el talento con el éxito corporativo y de cómo las empresas que adoptan la sostenibilidad tienen más capacidad para atraer al mejor talento.

APUESTA POR EL BIEN COMÚN

La colaboración de Esade en la vertical GreenTech del '4YFN' responde a la apuesta de la escuela de inspirar a los futuros líderes con una clara vocación de impacto social "para que sean conscientes y capaces de transformar la sociedad y las empresas aprovechando todo el potencial que ofrecen la inteligencia artificial y los nuevos avances tecnológicos como herramientas al servicio del bien común y del progreso", ha informado la institución.

Esta vocación se traduce en la evolución de los programas académicos y la creación de nuevos títulos, como el Bachelor in Artificial Intelligence for Business, el Bachelor in Transformational Leadership and Social Impact, el Master of Science in Sustainability o el programa Gestión Sostenible y Agenda 2030 de Esade Executive Education, con el objetivo de "formar a profesionales capaces de generar impacto, tanto en la creación de nuevas empresas como en la transformación de las ya existentes y de abordar de manera efectiva los desafíos en constante evolución del mercado laboral", ha indicado.

Además, se han adaptado los programas académicos existentes para incorporar la dimensión de la sostenibilidad de manera transversal y se han desplegado más asignaturas que abordan diferentes dimensiones en este ámbito.