Fundación 'La Caixa', El Corte Inglés y CaixaBank, las compañías españolas con mayor reputación, según Advice

Inditex, Telefónica, Banco Santander, Mercadona, Cellnex, Meliá e Iberdrola se posicionan entre las 10 empresas con mejor percepción



MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación 'La Caixa', El Corte Inglés y Caixabank vuelven a posicionarse como las tres grandes empresas con mejor reputación en España en 2024, según el último informe de 'Éxito Empresarial' elaborado por la consultora Advice Strategic Consultants.

Inditex, por su parte, ha ascendido del sexto al cuarto puesto en el ranking de reputación empresarial, mientras que Teléfonica repite en quinta posición. Banco Santander, Mercadona, Cellnex Telecom, Meliá Hotels International e Iberdrola completan el 'top 10' de compañías que tienen una buena percepción entre el público.

Las primeras firmas españolas con más reputación cumplen ciertos parámetros por encima del 90%, como tener éxito empresarial, contribuir al empleo, avanzar la digitalización empresarial o realizar actuaciones concretas de compromiso social y aportación a la economía de España.

"En 2024, la reputación de las grandes empresas no es un concepto teórico. Es tan tangible como que puede llevar a la población general a comprar o no sus productos y servicios, a recomendarlos o no a terceros y otras decisiones que afectan a la cuenta de resultados de las empresas españolas", ha aseverado Jorge Díaz Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants.

Además, la confianza se ha posicionado como otro relevante factor que tienen en cuenta los grupos de interés para otorgar reputación corporativa a las empresas. Para el 87% de la población general española mayor de edad, la confianza es requisito necesario para comprar productos o servicios de esa empresa, "sea energía, telecomunicaciones, tecnologías de la información, alimentación, seguros, hipotecas, coches o ropa", según explica el estudio.

RECONOCIDAS E INFLUYENTES

El ranking de las 'top 10' firmas españolas con mejor reputación en 2024, está compuesto por entidades que influyen tanto en población general, familias, individuos, pymes, autónomos como también afectan al mercado empresarial y el sector público.

Son empresas cuyo nivel de conocimiento excede el 80% entre mayores de 18 años, en España. Algunas de ellas, como Fundación 'La Caixa', El Corte Inglés, CaixaBank, Telefónica, Inditex, Mercadona y Banco Santander llegan al umbral de conocimiento del 90% entre mayores de edad.

Fundación 'La Caixa' lidera la reputación en España desde, al menos, una década (2012-2024), según el estudio de 'Éxito Empresarial' de Advice Strategic Consultants. La fundación catalana encapsula las tres grandes dimensiones de la reputación corporativa con el mayor porcentaje (95%).

En el caso de El Corte Inglés, por contraste, tiene más peso en su reputación (91%), el éxito empresarial, con 40%, seguida por confianza (35%) y compromiso social (15%).

CaixaBank (90% en Reputación) tiene una distribución en que, por igual, se considera su éxito empresarial (30%), compromiso social (30%) y confianza (30%).

Inditex, cuarta empresa en el ranking general por reputación en 2024, cuenta con un porcentaje del 88%. Telefónica, la quinta compañía del listado, es la última empresa que tiene un porcentaje del 80%.