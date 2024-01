Garamendi (CEOE): "Multar a las empresas por no volver a Cataluña se llama comunismo"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que Junts quiera cambiar la legislación para multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña a cambio de apoyos para el Gobierno y ha señalado que hacer eso "se llama regulación en vena o se llama comunismo".

Garamendi, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha señalado que esta medida sería la mejor forma de que no se creen empresas y ha dejado claro que éstas "tienen el derecho a instalarse y a invertir donde quieran".

El líder de la CEOE ha subrayado que las empresas no abandonaron Cataluña "por placer", sino porque "no les quedaba otro remedio y con muchísimo dolor".

"Lo que hay que hacer es generar las circunstancias para que la gente vuelva a su tierra, que es lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, pero eso no se hace diciendo 'usted vuelve porque si no le multan'. No sé ni si es constitucional, pero es que esos planteamientos, sinceramente, son de aurora boreal", ha afirmado.

Para Garamendi, lo que hay que hacer es generar el clima de confianza y de ánimo para que las empresas que se tuvieron que ir de Cataluña "con auténtica tristeza" puedan volver a su tierra.