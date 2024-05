Iberdrola busca 'startups' para inspeccionar y digitalizar sus parques eólicos marinos

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha informado este viernes de que busca 'startups' para inspeccionar y digitalizar sus parques eólicos marinos con el objetivo de encontrar soluciones que permitan mejorar este tipo de parques con equipos totalmente autónomos o teledirigidos.

La eléctrica invertirá entre 2024 y 2026 unos 15.500 millones de euros en renovables, y el 54% de esta cuantía se destinará a la eólica marina en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.

A través del programa de 'startups' Perseo, la empresa busca soluciones que permitan mejorar sus instalaciones eólicas marinas. La misión, ha explicado la compañía, es mejorar la tecnología de este tipo de parques, puesto que los entornos marinos a menudo son duros y sufren condiciones meteorológicas extremas.

"Los equipos deben ser capaces de soportar estas condiciones para optimizar las inspecciones de mantenimiento y reducir tiempo y riesgos para los empleados", ha señalado Iberdrola en un comunicado.

La iniciativa de Perseo busca una empresa que ofrezca vehículos autónomos o vehículos operados por control remoto (ROV, por sus siglas en inglés), sistemas de inspección de componentes submarinos para turbinas y subestaciones (jackets, cimentaciones, cables submarinos), captura de imágenes o vídeo y escaneado del estado con posterior análisis de datos y capacidades de mantenimiento preventivo y reparación in situ cuando sea posible o necesario.

Las empresas interesadas deberán enviar sus propuestas a Iberdrola, y, tras un proceso de selección, la compañía elegida realizará pruebas con Perseo u otra empresa de la eléctrica, que cubrirá el coste de estas actividades y proporcionará al ganador toda la asistencia técnica que necesite.

Esto incluye pruebas en un entorno con datos reales para evaluar la solución, acceso a herramientas, equipos, infraestructuras, emplazamientos de alta tecnología y áreas de trabajo compartidas.

El proyecto se desarrollará en colaboración con técnicos especializados de las áreas de negocio de renovables y 'offshore' de Iberdrola. Si el ensayo o la prueba tiene éxito, Iberdrola podrá ofrecer al ganador la oportunidad de escalar la solución mediante acuerdos comerciales. "Es más, Perseo podrá considerar la posibilidad de invertir en la empresa participante o en la solución ganadora del reto", ha destacado la compañía.

Iberdrola contaba a cierre del año pasado una capacidad instalada de unos 1.800 megavatios (MW) en eólica marina y unos 3.000 MW ya en construcción, con el objetivo de que en 2026 la potencia en esta tecnología alcance los 4.800 MW.

Sus parques operativos están en Reino Unido (West of Duddon Sands y East Anglia One), Alemania (Wikinger) y Francia (Saint Brieuc), mientras que están previstas las puestas en marcha este año del alemán Baltic Eagle y del estadounidense Vineyard Wind, así como del también germano Widanker y el británico East Anglia Three.

El motor de las 'startups' del sector energético Perseo ha invertido desde su creación en 2008 más de 175 millones de euros en 'startups' que desarrollan tecnologías y modelos de negocio innovadores, poniendo el foco en aquellos que permitan mejorar la sostenibilidad del sector energético mediante una mayor electrificación y descarbonización de la economía.

El programa ha orientado sus actuaciones al análisis de oportunidades de negocio y a la colaboración tecnológica con 'startups' y compañías emergentes en el mundo.

A través de Perseo, Iberdrola lanzó en 2020 el programa Venture Builder dotado con 40 millones de euros para la creación de nuevos modelos de negocios orientados a dar soporte a la electrificación en sectores de difícil descarbonización y al desarrollo de soluciones de economía circular, entre otros.