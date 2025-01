ITP Aero lanza su proyecto de rebranding estratégico de la mano de BrandFor

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

BrandFor ha gestionado el proceso de rebranding de ITP Aero, lo que ha supuesto un proyecto estratégico y creativo para la compañía líder aeroespacial global, según ha informado la empresa especializada en consultoría estratégica centrada en el branding en un comunicado.

Junto al equipo de la compañía, BrandFor ha desarrollado una nueva narrativa e identidad de marca que, bajo el lema 'Flying forward, together', sella la evolución de ITP Aero como empresa independiente con un claro enfoque en el impulso de la innovación, la colaboración, la eficiencia y la sostenibilidad en el mundo de la aviación.

El trabajo de BrandFor ha supuesto la creación de una nueva narrativa de marca construida en torno al propósito de la compañía 'Together, find better ways to power flight and keep its magic alive' y, adicionalmente, ha supuesto una evolución visual de la marca que refleja su transformación estratégica, con un símbolo que encarna el compromiso de la marca con el progreso común, la innovación continua y la colaboración.

La consejera delegada de ITP Aero, Eva Azoulay, ha destacado que están "muy satisfechos" con esta nueva etapa de crecimiento y expansión internacional de la compañía.

Con el éxito del proyecto desarrollado para ITP Aero, BrandFor consolida su posición como uno de los lideres del mercado español de branding a través de su situación a la cabeza de procesos de creación de nuevas estrategias e identidades corporativas para compañías a la cabeza del sector de Defensa y Aeroepacio en España.

Estos procesos afianzan la situación diferencial de BrandFor en el mercado del branding, al ofrecer servicios de consultoría estratégica y creativa que se plasman en soluciones que aportan valor, potencian los planes estratégicos y ofrecen resultados tangibles a las compañías.

En los más de siete años desde su creación, BrandFor se ha consolidado como un líder del mercado español de branding, sumando en su cartera más de 180 proyectos. Entre ellos, los ejecutados para empresas, organizaciones e instituciones como Indra Group, Cabify, Ifema Madrid, Naturgy, Ramón Bilbao, SpainCap, Santander, Universidad Pontificia Comillas, Pelayo, Cofares, Iskaypet (Kiwoko y Tiendanimal), Unicef, Ginos, Sodexo, Urbaser o Cortefiel, entre otros.