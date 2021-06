Lleida.net lanza el primer servicio de voz IP con SMS de España en el Mobile

Estand de Lleida.Net en el Mobile World Congress en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet (Barcelona).

La compañía invita al pabellón del 4YFN a cuatro startups que utilizan su tecnología

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lleida.net ha anunciado este martes el lanzamiento del primer servicio de telecomunicaciones de voz sobre IP en España que incluye poder enviar y recibir SMS, en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

El sistema, al que la empresa ha denominado numeración nómada, "permite enviar y recibir llamadas y SMS desde un mismo número digital", ha informado la compañía en un comunicado.

Según Lleida.net, este servicio es "especialmente útil" para empresas logísticas y puede utilizarse para que los clientes se comuniquen en tiempo real con repartidores en movimiento.

La numeración nómada también ha sido creada para dar servicio a la creciente comunidad de trabajadores creativos que trabajan desde diferentes ubicaciones geográficas.

"Esperamos que pronto el Mobile vuelva a recuperar la fuerza que ha tenido siempre, y este año hemos querido mostrar nuestro apoyo construyendo uno de los estands más grandes del encuentro", ha explicado el CEO y fundador de la empresa, Sisco Sapena.

4YFN

En paralelo a esta edición del Mobile World Congress, y en el pabellón del Four Years for Now (4YFN), Lleida.net ha invitado a exponer a cuatro startups que utilizan la tecnología de la cotizada española.

Entre ellas se encuentran la empresa de financiación online Borrox, el marketplace de préstamos Prestadlo, Iters Gestión Deportiva y la empresa de Inteligencia Artificial para el sector turístico Smartvel.

La iniciativa de invitar a startups que utilizan los servicios de comunicaciones electrónicas certificadas de la empresa comenzó el año pasado cuando, ante la cancelación de la última edición del MWC por el Covid-19, organizó en Lleida un evento paralelo --el Lleida.net World Congress-- al que asistieron 47 compañías de todo el mundo.

Lleida.net cuenta con más 200 patentes, concedidas por más de 60 países de los cinco continentes, y su portafolio de propiedad intelectual en la industria de las comunicaciones electrónicas certificadas es uno de los más importantes de la industria en todo el mundo.

La compañía, que cotiza en el índice OTCQX Best Market de Nueva York, en el Euronext Growth en París y en el BME Growth en Madrid, subió en bolsa el año pasado más de un 900%.