Más de 10.000 agricultores y 1.500 tractores tomarán Madrid este domingo para exigir medidas concretas

Unión de Uniones califica de "parches" las propuestas de Planas



MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 agricultores y ganaderos acompañados de 1.500 tractores están previstos que tomen las calles de Madrid este domingo para volver a exigir medidas concretas para el campo ante los "parches" presentados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una jornada convocada por Unión de Uniones en la que animan a la ciudadanía y a la sociedad a unirse a sus reivindicaciones.

"Si salimos a la calle era porque se estaba perjudicando a la agricultura española y estamos en las mismas condiciones, por lo que no hay ningún motivo para guardar los tractores y volver a casa. El Ministerio de Agricultura no está a la altura, porque las 18 medidas que ofreció son parches y no sirven para paliar los problemas que tenemos", ha asegurado el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, en rueda de prensa.

De esta forma, la nueva 'tractorada', que cuenta con la aprobación de la Delegación del Gobierno según los organizadores tras lo ocurrido en la pasada del 21 de febrero, recorrerá el eje del Paseo de la Castellana bajo el lema 'Nos siguen sobrando los motivos' y con un llamamiento claro a los ciudadanos a unirse a esta concentración, por lo que animan a defender el trabajo de agricultores y ganaderos y el derecho de todos a una alimentación sana, de calidad, segura y a precios asequibles. "Nos siguen sobrando los motivos e incluso cada vez tenemos más razones para protestar", ha señalado.

Una concentración que está prevista que se inicie a las 10.30 horas en el Ministerio de Transición Ecológica para arrancar oficialmente la 'tractorada' con los 1.500 tractores, la mayoría procedente de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid, según los organizadores, a partir de las 11.00 horas para llegar sobre las 13.30 horas al Ministerio de Agricultura.

"No es aleatorio el recorrido elegido, porque el que está mandando en la agricultura española no es el ministro Planas sino la ministra Ribera, que impone medidas medioambientales que no nos dejan producir y no hace nada para que entre fresas con hepatitis o carne con clombuterol", ha explicado Cortés.

Una jornada que esperan que sea lúdica y solidaria, ya que en el inicio de la concentración a las puertas de Transición Ecológica tienen previsto donar cerca de 125 litros de aceite de oliva virgen extra a la organización Mensajeros por la Paz del padre Ángel, mientras que al término de la tractorada está prevista que realicen una donación de sangre frente Agricultura. "Es un acto simbólico, porque nos estamos dejando la sangre en el campo y queremos que sea una medida de solidaridad con el resto de la sociedad", ha indicado.

Cortés ha criticado que Planas siga sin recibirles para conocer sus reivindicaciones, al tiempo que no ha dudado de calificar de meros "parches" las propuestas que ha hecho el titular de Agricultura para responder a las demandas de agricultores y ganaderos.

"Propone que las flexibilizaciones de la PAC entren en vigor para 2025 y nosotros queremos que sean ya para 2024. Pedimos una reforma inmediata de la PAC, que no podemos tener una política europea que no es agraria sino medioambiental", ha indicado, al tiempo que ha lamentado que la Ley de la Cadena Alimentaria "no está funcionando".

ADVIERTE DE QUE SEGUIRÁN LAS MANIFESTACIONES

El representante de Unión de Uniones ha advertido de que hasta que no se den las medidas concretas las manifestaciones en el campo seguirán. "Las protestas seguirán hasta que Planas se siente con los verdaderos representantes de los agricultores y no ofrezca sólo parches. Es tal el grado de enfado y cabreo de los agricultores que vamos a seguir en la brecha hasta que medidas concretas", ha recalcado.

De esta forma, Cortés ha aclarado que esta manifestación está convocada "exclusivamente" por Unión de Uniones y no cuenta con el respaldo de ninguna otra plataforma, al tiempo que han querido denunciar cualquier acto de agresión física o verbal contra los medios de comunicación como los que se vivieron en la anterior cita del 21 de febrero. "En esta casa creemos en la democracia y en la libertad de expresión", ha reiterado.

Por su parte, el representante de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, Anastasio Yébenes, ha precisado que regresan a Madrid por "toda esa gente" que no pudo entrar en la tractorada del 21 de febrero. "Le pedimos a los madrileños que vuelvan a demostrar ese cariño este domingo porque va de todos y que toda la sociedad se sume a nuestras reinvidicaciones", ha indicado.