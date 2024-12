Mason Capital pide renovar el consejo de Grifols, con la salida de Dagá, tras la retirada de Brookfield

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fondo Mason Capital está preparando una campaña para renovar el consejo de administración de la compañía de hemoderivados, que pasa por la salida de Tomas Dagá Gelabert, actual consejero de la firma catalana bajo la categoría de otro externo, tras la retirada de Brookfield, según han confirmado en fuentes conocedoras de la negociación a Europa Press.

En este contexto, marcado por la retirada de la potencial oferta de Brookfield, el fondo exigió recientemente en una carta a Grifols incorporar a Paul Herendeen a su consejo de administración como consejero independiente, que sería designado por el grupo de accionistas minoritarios formado por Flat Footed, Mason Capital y Sachem Head Capital Management, que poseen una participación conjunta que representa el 7,72% de las acciones de tipo 'A' de la firma catalana.

Esta solicitud por parte de Mason Capital, titular del 2,1% de las acciones de clase 'A' de Grifols, se produjo antes de conocerse la decisión de la filial británica de Brookfield Asset Management, Brookfield Capital Partners, de no lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Grifols, que también dio por zanjada la potencial operación.

En concreto, el socio fundador de Mason Capital, Kenneth M. Garschina, ha declarado en una entrevista con Bloomberg News que "quiere que se sustituya el consejo de administración de Grifols", refiriéndose al "veterano director y viejo amigo de la familia fundadora" Dagá, al que acusó de "conflicto de intereses y de actuar en el consejo como apoderado de la familia, propietaria de un tercio de la empresa".

Dagá, al ser contactado sobre las acusaciones, manifestó que había puesto su cargo a disposición de otros miembros del consejo y que éstos se negaban a dejarle marchar, tal y como ha revelado este mismo medio.

La entidad, de su lado, ya se refirió a esta cuestión en la segunda carta que mandó al consejo de administración de Grifols, en la que destacó que Dagá habría revelado a Mason Capital que "ha presentado voluntariamente su dimisión al consejo en tres ocasiones distintas".

"He dedicado 44 años de mi vida a esta empresa", manifestó Dagá, añadiendo que, aunque se ofreció a dejar su puesto en el consejo, no quiere marcharse. "He hecho cosas buenas y cosas malas, pero tengo suficiente dignidad para poner mi cargo a disposición de mis compañeros", explicó.

De su lado, Garschina, que está ahora a la espera de una decisión sobre el nombramiento del Paul Herendeen como consejero independiente, confía en que el consejo de Grifols convoque "pronto" una junta extraordinaria de accionistas.

También indicó que Mason Capital está en "conversaciones" con otros accionistas para exigir también puestos o ayudarles "de otro modo" a renovar el consejo, al tiempo que avanzó que presionaría a Grifols para que revelara los honorarios que Dagá, quien se incorporó al consejo de administración en 2000, ha recibido por asesorar a la firma catalana en asuntos legales.

"Reto a cualquier inversor institucional a que me llame para defender la actuación de este consejo de administración, y de Daga, y diga que votará por ellos en la próxima junta general", ha concluido Garschina.