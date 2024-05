Oca Hoteles cierra 2023 con una facturación de casi 70 millones de euros

Dos nuevos hoteles en el Camino de Santiago



MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Oca Hoteles cerró el año 2023 con una facturación de casi 70 millones de euros. La cadena hotelera gallega ha consolidado su presencia en Portugal, donde opera seis unidades y anuncia la apertura de otras dos próximamente.

En España, están previstas dos aperturas de la compañía durante el año 2024 y en Brasil inaugurará un nuevo resort en noviembre de 421 habitaciones, según avanzo la hotelera.

Las previsiones son también muy positivas para este año 2024 en el que prevé un fuerte crecimiento gracias a la recuperación del turismo internacional por lo que estima que alcanzará unos ingresos cercanos los 80 millones de euros.

La cadena hotelera gallega cerró el pasado año con una facturación total de 69,8 millones de euros, superando los resultados obtenidos en 2022.

Con la venta de su línea de hoteles spa, uno en Galicia y otro en Cataluña, la cadena concentró sus esfuerzos en entrar e invertir en Portugal, donde opera actualmente con seis establecimientos en la ciudad de Oporto: Oca Oriental Porto Hotel, Oca Flores Hotel Boutique, Oca Vitória Village, Oca Bom Sucesso Hotel, OCA Ribeira do Porto AT y OCA Ribeira do Porto Hotel.

Así, Oca Hotels, con sus dos marcas, totaliza 215 habitaciones en Oporto y se convierte en la cadena gallega con más establecimientos en la ciudad portuguesa.

Para 2024, Oca Hotels ha anunciado cuatro nuevas aperturas: dos en Portugal y dos en España. La marca DuermingBeds planea incorporar otros dos nuevos establecimientos en el Camino de Santiago, con una inversión de 3,2 millones de euros.

El Duerming Villa de Arzúa acaba de abrir una parte de la unidad alojativa con 92 plazas y se espera que antes de final de año esté operando con las 176 plazas alojativas del proyecto total. En cuanto al Duerming Palas de Rei, cuya construcción se inició en enero de este año, se espera su apertura para el inicio del 2025. Este hotel contará con 144 plazas de alojamiento

En Brasil, donde opera desde 2008 con el Grand Oca Maragogi Beach & Leisure Resort, planea abrir una nueva unidad hotelera cinco estrellas a finales de noviembre de este año: el Grand Oca Auga Family Suites Resort (191 habitaciones), sumando 421 habitaciones en su oferta en el país.