Pagés (D.O. Cava) carga contra las negociaciones para una nueva D.O.: "No lo puedo entender"

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la D.O. Cava, Javier Pagés, ha cargado contra las negociaciones abiertas recientemente entre Corpinnat y Clàssic Penedès con la Generalitat para abrir una nueva D.O. de espumosos propia del Penedès: "No lo puedo llegar a entender".

Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa en Barcelona para presentar los resultados de la D.O. Cava de 2022, en la que ha lamentado que desde la Generalitat nadie le haya informado sobre estas negociaciones.

Ha recalcado que no concibe que se pretenda crear una nueva D.O. de espumosos, y ha dicho que "tiene que ser una broma", ya que están en juego un gran número de bodegas.

Preguntado por si desde la D.O. Cava quieren impugnar estas negociaciones, ha respondido: "No se trata de impugnar, sino de que pensemos lo que podría suponer esto".

"Si lo que se quiere es crear una D.O. dentro de la D.O, no lo entiendo", ha reiterado, y ha considerado que no tiene sentido crear otra denominación de origen dentro de Catalunya.